Tesztügyben üzent a kormánynak Karácsony: az élet védelme nem „felesleges költség”

Az országos tiszti főorvos szerint már régóta egy alatt van a koronavírus reprodukciós képessége, bár még vannak új fertőzöttek.

addig Magyarországon egy beteg egynél kevesebb személyt betegíthet meg. Lassul a koronavírus-járvány Magyarországon - lényegében azt mondta ki Müller Cecília az operatív törzs vasárnapi sajtótájékoztatóján. A friss járványügyi adatokat is közlő országos tisztifőorvos egy újságírói kérdésre, a Petői Népének azt mondta, örvendetes hír, hogy míg a WHO szerint a koronavírus terjedési képessége egy-három arányú – vagyis védekezés nélkül egy beteg három embert fertőzhet meg -

„Régóta egy alatt van a reprodukciós ráta Magyarországon” - mondta Müller.

Állítását alátámaszthatja az utóbbi napok fertőzés-statisztikája: is: csütörtök és péntek között 99, péntek és szombat között 60, szombattól vasárnapig pedig 57 új beteget regisztráltak, és eközben lassulva, 2500-ra nőtt az igazolt koronavírusos esetek száma.

Müller Cecília korábban rendszeresen arról beszélt, hogy a tömeges megbetegedések fázisa előtt állunk: bár a járvány most lassul, a robbanás később valóban bekövetkezhet – ha a hasonló európai intézkedéseket követve, itthon is feloldják a hazai járványügyi korlátozásokat. Az RTL Klub arra emlékeztette az operatív törzs vezetőit, hogy a járványt (amúgy példás gyorsasággal megfékező) hongkongi egészségügyi hatóságok a gyors enyhítések veszélyére figyelmeztették Európát. Erre a felvetésre már Lakatos Tibor ezredes válaszolt: szerinte a május 3-a után várható lazítások csak fokozatosak és óvatosak lesznek. Az enyhítésnél azt kell nézni, milyen a járvány terjedésének üteme, és milyen kapacitások vannak az egészségügyben -fejtegette Lakatos, aki szerint az enyhítésekben nem járhatunk külön utat, mint a szomszédaink, de arra is kell figyelnünk, hogy hol milyen fázisban jár a pandémia.

Több a nő és a fővárosi a fertőzöttek között

A sajtótájékoztatón Müller területi, életkori és nemre vonatkozó adatokat is közölt: mint elmondta, a 2500 fertőzöttből, 1274 él Budapesten, 350 Pest megyei és 250 fő Fejér megyei lakos, az igazolt betegek 57 százaléka nő, 43 százaléka férfi. A tisztifőorvos kitért a halottak életkori adataira: összegzése szerint a 272 elhunyt közül 256-an 60 év felettiek, 8-an voltak 50-59 év között, és 2 fő 30-39 év között.

Szintén újságírói kérdésre Müller elárulta, mikor kell idejében mentőt hívni, ha koronavírus-fertőzöttnek gondoljuk magunkat – légszomj és nehéz légzés esetén – és elmondta véleményét a az antitesteket kimutató gyorstesztekről is. Ezek megbízhatóságát 30 százalékosnak tartja, de hatékonyságuk attól is függ, hogy akut szakaszban (láz, nehézlégzés idején) vagy még a tünetmentes fázisban használják ezeket. A tisztifőorvos szerint a kórházakból csak úgy szabad hazaengedni – vagy otthonba visszaküldeni – a betegeket, ha két negatív teszt bizonyítja, hogy gyógyultak, vagy el sem kapták a fertőzést, három napja láztalanok, és nincs tüdőgyulladások. fertőzöttekkel foglalkozó kórházi dolgozókat pedig Müller Cecília szerint háromszor vagy annál többször is tesztelik munkájuk során.

(…) Nagyos helyes. Az a baj csak, hogy a főváros pont ezt kérte egy hónappal(!) ezelőtt. Egy hónappal ezelőtt azonban a kormányhivatal megtiltotta a kórházaknak, hogy tesztet végezzenek mielőtt átadják betegeiket. Akkor a kormányhivatal ezt „felesleges költségnek” minősítette. Egy teljes hónapot vesztegettünk el egy rossz és felelőtlen állásfoglalás miatt” - írta F Az országos tiszti főorvos tesztelt betegekre vonatkozó megjegyzését nem hagyta szó nélkül Karácsony Gergely sem: „- írta F acebook-oldalán a főpolgármester

A tisztifőorvos újságírói kérdésre elmondta, hogy az extrém túlsúly (az elmúlt 24 órában ezzel az alapbetegséggel küzdő 37 éves nő halt meg) hasonló többletkockázatot jelent a koronavírus-fertőzés esetén, mint a krónikus betegségek. De kitért arra is, hogy fontos a testmozgás, valamint az otthoni lazítás, a pihenés: szerinte meg kell tartanunk az „énidőt”, azokat a vírusmentes perceket, amikor otthon olvasgatunk, elfoglaljuk magunkat – és szorgalmazta a közös családi tornákat is. A Népszava kérdésére – mit gondol arról a tisztifőorvos, hogy a WHO szerint az egyszeri fertőzöttség nem jelent később immunitást a vírussal szemben – Müller Cecília egyetértett a Világegészségügyi Szervezettel: ismertek adatok, amikor korábbi gyógyultnál mutattak ki újra koronavírus-fertőzést, és az immunitás nagyban függ az egyéni védekezőképességtől is.

Mint Lakatos Tibor elmondta, a hétvégi szép idő kihágásra csábította a magyarokat: egy nap leforgása alatt: 1905 esetben kellett intézkedniük a rendőröknek országszerte a kijárási korlátozások megszegése miatt. A vírus lassabban terjed a vártnál, de azért nem lehetünk felelőtlenek, be kell tartanunk a szabályokat- mondta az ezredes. Lakatos egyúttal bejelentette: vasárnap újabb repülőnyi védőfelszerelés érkezik Kínából, és köszönetet mondott az Állami Egészségügyi Ellátó Központ azon munkatársainak, akik hétvégén is a beérkező készletek raktározásával, szortírozásával foglalkoznak.