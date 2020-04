Akadozik az újraindulás az autóiparban – a Suzuki később indítja el gyártósorait

Szerda helyett csak egy hét múlva hétfőn indulhat újra a termelés a Suzukinál – értesült lapunk.

Várhatóan nem lesz zökkenőmentes a gazdaság Orbán Viktor által bejelentett újraindítása , az autóiparban legalábbis ez nem megy könnyen. Az esztergomi Suzuki gyár például a cég legutóbbi közlése szerint április 29-én, azaz szerdán indította volna újra egy műszakban a gyártósorait, ám a hétvégén azt közölték a dolgozókkal, elhalasztják az indulást – tudtuk meg László Zoltántól, a Vasas Szakszervezeti Szövetség alelnökétől. Mint mondta: a középvezetők számára szerdán lesz egy tájékoztató illetve képzés, csütörtökön pedig sorokat töltenek fel. A termelés viszont várhatóan csak hétfőhöz egy hétre, azaz május 4-én indulhat ismét újra – a korábbi terveknek megfelelően csupán egy műszakban. A Magyar Suzuki Zrt. április közepén még azt közölte : az esztergomi gyárban előreláthatóan április 27.-én indítja el termelését egyműszakos munkarendben, múlt héten viszont már április 29-ét, azaz szerdát jelölték meg indulási időpontként. László Zoltán szerint nem egyedi esetről van szó az autóiparban. A többi nagy autógyár is küszködik az újraindulással, sorra módosítják a nyitási forgatókönyveket, az egyes lépcsőfokok rendre tolódnak, és ugyanez igaz a kisebb üzemekre is. Az egyik nagy autógyárban ráadásul tavaly decemberhez képest 50 százalékkal vissza is vették a tervezett gyártási számokat, „ami órási” – fogalmazott László Zoltán. Mint mondta: a háttérben az ellátási lánc akadozása áll, ami miatt nincs elég alapanyag vagy alkatrész. Az egyik üzemben pedig azért nem tudott a napokban elindulni a munka, mert a „kényszerszünetben” lecserélték a gyártósorokat, az új gépsorokhoz szükséges vezérlőpanel azonban nem érkezett meg.