Karácsony Gergely jutalmat osztana az idősotthonok dolgozóinak

A koronavírusos betegek 13 százaléka egészségügyi dolgozó.

Hét teherszállító járat érkezik a mai napon védőfelszereléseket szállítva Magyarországra. Ezek a szállítmányozását még ma végrehajtják – közölte Kiss Róbert alezredes az operatív törzs hétfő délelőtti tájékoztatóján.

Elmondása szerint 3631 esetben kellett intézkednie a rendőrségnek összesen magatartásszegés ügyében. Feljelentést 802 esetben alkalmaztak. A hétvégén 41 esetben tapasztaltak magatartásszegést. A hétvégén 1476 hatósági karantént rendeltek el, így jelenleg összesen 9829 karantén van az országban. A mai napig 281 esetben indított a rendőrség büntetőeljárást. Ebből 74 esetben rémhírterjesztés miatt, és 50 embert gyanúsítottként hallgattak ki. Müller Cecília országos tisztifőorvos megerősítette, hogy újabb 83 magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést (COVID-19), ezzel 2583 főre nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt újabb 8 idős krónikus beteg, így már 280-an haltak meg a fertőzés következtében. A mintavételek száma jelentősen emelkedik, már több mint 65 ezer mintát vettek. Gyógyultan 498-an távozhattak a kórházból. Tendenciózus emelkedést mutat a kórházban kezeltek száma, jelenleg 931 koronavírusos beteg igényel kórházi ellátást, közülük 52-en vannak lélegeztetőgépen. Müller Cecília elmondta, hogy a fertőzés továbbra is jellemzően zárt közösségekben terjed, vagyis főként az idősotthonokban és a kórházakban. Ezért rendkívül fontos az egyéni védőfelszerelések használata ezekben az intézményekben. Az országos tisztifőorvos beszélt a maszkok szerepéről is. Az orvosi, sebészi maszkokról azt mondta, hogy azt békeidőszakban, járványmentes időszakban is a sebészeti csapat használja. Az operáló team egészséges, ezért az ilyen típusú maszknak a célja annak a betegnek a megóvása, akin a beavatkozást végzik. A speciális, részecskeszűrő maszkok (FFP2, FFP3) pedig mikro nagyságú részecskéket is kiszűrnek, azok a viselőjét védik. Hosszabb időtartamon át viselik, mint a sebészeti maszkokat. Abból azonban sokkal nagyobb töménységben áramolhat ki akár a vírus is a környezetbe kilélegzéskor, ezért szigorúan tilos egy beteg embernek azt viselnie. Kijelentette: nagyon kevés a bizonyíték arra, hogy ezek mennyire hatékonyan tudják megakadályozni a fertőzés terjedését. Részletesen beszélt a maszk viseléséről. Úgy vélekedett, azt akkor érdemes viselni, ha azt gyanítjuk, sok fertőzött van egy közösségben, vagy nem tudjuk, hány beteg ember lehet a helyszínen. A maszk ilyen esetben is azt akadályozza, hogy egy beteg ember ne fertőzzön tovább. A sebészi maszkok utcai, mindennapi használatát nem javasolja, ráadásul azokra most hatalmas mennyiségben van szükség az egészségügyben. Ismét felhívta a figyelmet arra, hogy a maszk csak egy tényező, de az nem helyettesíti sem a kézmosást, sem a másoktól való távolságtartást.A járvány májusi tetőzéséről az országos tisztifőorvos azt mondta, hogy a járványgörbe különböző alakzatot ölthet. A légúti megbetegedésnél az elején sok embert tud megfertőzni egy beteg, majd a fertőzöttek száma egy idő után egyensúlyi értéket mutat. Ekkor már nehezebb a vírus átadása, mert többen átestek a betegségen, ilyenkor egy beteg jellemzően egy másikat tud megfertőzni. Ennél a szintnél reménykedünk abban, hogy a járvány kezd lecsengeni. A vérplazmaterápiáról elmondta, hogy a reggeli tájékoztatás szerint kiegyensúlyozott állapotban van a kezelt beteg, lezajlott a három adagos kezelés. Megfogalmazása szerint reményt keltő az állapota, de majd némi idő múltán derül ki, hogy eredményes-e a kezelés. Más betegeken is alkalmazzák majd az eljárást. Ma is megkeresnek már felgyógyult betegeket, hogy a még súlyos állapotban lévőkön segítsenek. Az ingyenes parkolásról Kiss Róbert azt mondta: annak célja az volt, hogy csökkentse a zsúfoltságot a tömegközlekedésen. Azt tapasztalták, hogy az valóban csökkent, azonban több autó van az utakon. Mivel a járvány megbetegedési görbéje laposabb maradt a vártnál, úgy véli, hogy eredményes volt az intézkedés. Müller Cecília közölte, hogy eddig három hajléktalanszállóban mutatták ki a vírust. A hajléktalanok esetében a kórházi ápolást támogatják, ők ugyanis hajlamosak arra, hogy távozzanak, és nehéz őket utána megtalálni. Hozzátette, hogy az ő esetükben a kontaktuskutatás is nehezebb. A Balaton parti szabályszegésekről Kiss Róbert azt mondta, hogy 435 rendőri intézkedés volt Zala, Somogy és Veszprém megyében, a legtöbbet Somogy megyében kellett intézkedni. Egyre többen szegik meg a korlátozásokat, az ismételt szabályszegők pedig szigorúbb büntetésre számíthatnak.