Kötelező lesz az óvodai és bölcsődei ügyelet biztosítása az önkormányzati fenntartású intézményekben

Hirtelen jött egy meghívó hétpárti egyeztetésre, senki nem tudja, mit akar a kabinet, miután a pártok állami támogatásának felét már elvonta.

Sajnos jól értelmezte az MSZP Orbán Viktor tömeges állásajánlatát (a miniszterelnök szíves közlése szerint itt mindenkinek lesz munkája), hiszen kiderült: a kormányzat közmunkát kínál a kabinet – mondta Tóth Bertalan az ATV Egyenes beszéd című műsorában. Csakhogy a közmunkáért sokkal kevesebb fizetés jár, mint a minimálbér – előbbi összege mintegy 81 ezer forint, utóbbié 107 ezer. Ezért követeljük régóta, hangsúlyozta az MSZP elnöke, hogy a 8 órát ledolgozó közmunkások is kapják meg a minimálbért. És a két bér közötti különbség most különösen éles, hiszen az árak kitartóan emelkednek, az alapvető élelmiszerek drágulása például két számjegyű. Egyébként épp ezért kellene nemcsak a közmunkásbért, hanem az álláskeresési támogatást is legalább nettó 100 ezer forintra, hiszen a létminimum összege mintegy 95 ezer forint – azaz legalább ennyi kell ahhoz havonta, hogy egy ember ne csak vegetáljon, hanem úgy-ahogy megéljen, ha nagyon szűkösen is. Hogy a vállalkozások miben reménykedhetnek, például mit jelentenek a kormány által beharangozott tüntetések könnyítések a vendéglátásban, a turizmusban, arról csak találgatni lehet. Ugyanis a kormány nem konzultál semmiről az ellenzéki pártokkal, noha korábban – a felhatalmazási törvény elfogadása előtt – megtette. Pontosabban egy dologról mégis beszélgetne a kabinet Tóth Bertalan szerint: ma egy hétpárti konzultációt lesz – mégpedig a pártfinanszírozásról. (Emlékeztetőül: a parlamenti erők idei támogatását.) A téma kapcsán az MSZP elnöke nem akart találgatásokba bocsátkozni, csak annyit jegyzett meg némi malíciával, miszerint: „lehet, hogy a pártoknak most azt a támogatást is vissza kell fizetni, amit eddig kaptak”.