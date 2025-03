Szigorúan ellenőrzött ovisok

A pedagógusok és a szülők is aggódva "várják", vajon mit zúdíthat még a nyakukba a kormányzat: a felsőoktatás és a közoktatás államosítása mellett most az óvodák központosításának terve borzolja a kedélyeket, Budapest több kerületében is az intézmények összevonásáról döntöttek - szakemberek, óvodai vezetők és a szülők megkérdezése nélkül. Szakértők szerint a központosításnak lehet anyagi haszna, ám annak mindenképp a gyerekek látják a kárát.