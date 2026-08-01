A legtöbb intézményben ugyanis nem megoldott a klimatizálás.
Koncz Zsófia családokért felelős államtitkár ötlete volt, hogy a közpénzen beszerzett műanyag, lábbal hajtós kis gyerekjátékokat a kormánypárt választókerületi elnökei álruhás mikulásként ajándékozzák a bölcsődéseknek.
Az eredeti uniós projekt két éve lejárt, a kabinet által saját hatáskörben kiegészített pénzre nincs többé fedezet.
A járvány a legkisebbeket is elérte, a kerület ellenzéki polgármestere pedig elvárja a kormánytól, hogy a dolgozók mielőbb megkapják az oltást.
Tömeges megbetegedés terjed az alkalmazottak között, a legkisebb gyermekek 82 százalékát pedig már nem is viszik be a szüleik.
Két napjuk van a felkészülésre.
Minden kulturális intézmény, sportlétesítmény bezárását, és a kulturális rendezvények lemondását is tanácsolják.
Bár a kormány határozott célkitűzése, hogy minél több gyerek vállalására ösztönözze a családokat, a 3 év alatti gyerekek több mint 80 százaléka számára nincs hely a bölcsődékben. Sopronban már közelharc van a helyekért, sok anya egyszerűen nem tud visszatérni a munkaerőpiacra. A kormány egyelőre inkább csak ígéri az új helyeket, a számokat pedig különböző trükkökkel kozmetikázza.
A fővárosi MSZP a bölcsődei gondozási díj eltörlését ígéri, amennyiben ősszel jelöltjei többségbe kerülnek az önkormányzati választáson.
Nagy nehézségeket okoz a dolgozó szülőknek a bölcsődék és az óvodák nyári szünete, pedig a törvény szerint csak akkor zárhatnának be, ha az önkormányzat másképpen meg tudja oldani a gyerekek ellátását. Az állami elvonások miatt azonban a helyhatóságok, főleg a kistelepüléseken, nagyon nehezen tudják finanszírozni az intézményeket. Az óvodák különféle "trükkökkel" próbálják csökkenteni a gyerekek létszámát.