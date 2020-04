A Balatoni Szövetség ellenzi a Bahart-vagyonelemek eladását és a kikötők bezárását

Az országos tisztifőorvos kijelentette, hogy jelenleg egyenletes a megbetegedések növekedése, ezért abban bíznak, hogy elérjük azt az egyensúlyi helyzetet, amikor már nem emelkedik jelentősen a fertőzöttek száma.

A koronavírus-járvány a munkahelyeinket is veszélybe sodorja – közölte Schanda Tamás az operatív törzs kedd délelőtti tájékoztatóján. Az Innovációs és Technológiai Minisztérium miniszter-helyettese kijelentette, hogy ezért a gazdaságvédelmi akcióterv egyik legfontosabb eleme a munkahelyek védelme, amelynek fontos eszköze a bértámogatás. Azt mondta, hogy a balliberális kormányokkal ellentétben nem megszorítják a munkavállalókat, hanem támogatják őket.

Müller Cecília országos tisztifőorvos közölte, hogy újabb 66 magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést (COVID-19), ezzel 2649 főre nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt újabb 11 idős krónikus beteg, így már 291 halálos áldozata van a vírusnak Magyarországon. Az elhunytakról elmondta: a fertőzésük olyan súlyossá vált, hogy az egészségügy minden igyekezet ellenére sem tudott rajtuk segíteni. Gyógyultan 516-an távoztak a kórházból. Jelenleg 976 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 49-en vannak lélegeztetőgépen. Eddig 67 172 mintát vettek. Közölte, hogy abban bíznak, hogy elérjük azt az egyensúlyi helyzetet, amikor már nem emelkedik jelentősen a fertőzöttek száma, most egyenletes a növekedés. Továbbra is a zárt, szociális intézményekben vannak főleg fertőzöttek, illetve az őket kezelő kórházakban. Megállapította, hogy a kórházakon belüli terjedés is számos feladatot ró mind az ottani dolgozókra, mind a járványügyi szakemberekre. Ez egy kihívás, mivel a területi terjedés továbbra is Pest megyében a legnagyobb. A többi megyében inkább a zárt közösségeket érintő fertőzés esetén növekszik a megbetegedések száma. Úgy véli, egyértelmű, hol kell a legnagyobb mértékben intézkedni. A vérplazmás terápiáról azt mondta: hétfőn 80 levelet küldött ki gyógyultaknak, hogy az ő vérplazmájukból nyert antitestekkel kezeljék a még súlyos betegeket. Kijelentette, hogy készülnünk kell arra is, hogy egy esetleges második hullám előtt tudjuk, milyen a lakosság átfertőzöttsége. Ilyen felmérés Magyarországon is készül. Ez amiatt is fontos, hogy tudjuk, hányan estek át a fertőzésen, mivel még bizonytalan mértékű a szervezet ellenállósága a vírusnak. Lakatos Tibor ezredes elmondta, hogy majdnem 100 helyszínre szállítanak ki most a napokban védőeszközöket, többek között kórházakba, vagy az Országos Vérellátó Szolgálathoz. Emlékeztetett arra: megjelent a Magyar Közlönyben, hogy az önkormányzati fenntartású óvodákban és bölcsődékben kötelező ügyeletet biztosítani , munkanapokon hat és 18 óra között. Az ügyeletért térítési díj nem kérhető. A szabályok április 30-án lépnek hatályba.Müller Cecília érdeklődésre a maszkok utcai viseléséről azt mondta, hogy ezeket csak egyszer lehet használni, utána ki kell dobni. Ismét kijelentette, hogy ezekre az egészségügyben van nagy szükség. Azt javasolta, hogy utcán textil maszkot hordjunk. Az országos tisztifőorvos szerint a zárt közösségekben folyamatos orvosi ellátás szükséges ahhoz, hogy hamar kimutassák a vírus jelenlétét. Emellett szükség van a fertőtlenítésre is ahhoz, hogy megállítsák a terjedését. Müller Cecília azt javasolta, hogy ha egy kismama úgy érzi, megfertőződött, hívja fel a háziorvosát. Kijelentette, hogy a jelenlegi információk szerint ritka az, hogy egy kismama továbbadja a fertőzést a magzatnak. Hozzátette, hogy a WHO a koronavírusos kismamáknak is ajánlja a szoptatást, de fontos, hogy viseljenek maszkot. A fővárosi kötelező maszkviseléssel kapcsolatban Müller Cecília felhívta a figyelmet arra: a maszkot helyesen kell viselni, ne piszkáljuk az arcunkat, különben az többet árt, mint használ.