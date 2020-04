Hatékony gyógyszert találtak a súlyos esetek kezelésére Franciaországban

Tíz évig dolgoztak a baktériumok és vírusok ellen 90 napig is védelmet nyújtó, fújható anyagon, amelyet a jövő hónapban már kapni is lehet a hongkongi üzletekben.

Baktériumok és a vírusok – többek között az új koronavírus – ellen 90 napig „jelentős védelmet” biztosító bevonatot fejlesztettek hongkongi kutatók. A MAP-1 nevű bevonat fejlesztése 10 éven át tartott. Az anyagot gyakran használt felületekre, például a liftek gombjaira vagy kilincsekre lehet fújni – közölték a Hongkongi Tudományos és Technológiai Egyetem (HKUST) tudósai. Mivel ezeket gyakran érintik meg az emberek, nagyon hatékonyan közvetítenek betegségeket – mondta el Joseph Kwan, a HKUST kutatója, a terméket kifejlesztő csoport vezető tudósa.

A kifújást követően kialakuló bevonat több millió, fertőtlenítőt tartalmazó nanokapszulából áll, amelyek a megszáradás után is hatékonyan ölik meg a baktériumokat, vírusokat és spórákat. Más általános fertőtlenítő módszerekkel – például a hígított fehérítővel vagy az alkohollal – ellentétben, a MAP-1 hőre érzékeny polimereket is tartalmaz, amelyek raktározzák, és emberi érintés hatására kibocsátják a fertőtlenítő anyagokat – fejtette ki Kwan. Az anyag nem mérgező, a bőr és a környezet számára is biztonságos.

Az elmúlt évben egy hongkongi kórházban és idősotthonban végzett teszteket követően februárban hivatalosan engedélyezték a bevonat fogyasztói használatát, a jövő hónapban pedig már kapható lesz a hongkongi üzletekben. Egy helyi szervezet segítségével a bevonatot Hongkongban már több mint ezer, alacsony jövedelmű családban alkalmazták. A tudósok szerint bevásárlóközpontok, iskolák és sportlétesítmények is alkalmazzák a bevonatot. Egy iskola „befújásának” költsége 20-50 ezer hongkongi dollár (840 ezer-2,1 millió forint) között van a terület nagyságától függően. A kibocsátó cég 50 és 200 milliliteres, otthoni használatú termékeket is piacra dob 70 és 250 dollár (23 és 82 ezer forint) közötti összegért.