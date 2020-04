A Fidesz lefújta az ellenzéki klímariadót

Ha már senki nem akarná venni az (állam)kötvényeket, a jegybankok kisegítőként ott állnak a sor végén

Az MNB jövő hétfőtől megindítja a kötvényvásárlási programját – jelentette be az Magyar Nemzeti Bank (MNB) keddi monetáris tanácsi ülés után, ahol egyébként a kamatokhoz nem nyúltak. A kötvényvásárlásokkal az MNB biztonságos hátteret ad az államadósság-finanszírozáshoz, így nem fordulhat elő, hogy a piac befagy. A programnak elvileg nincs felső határa, de az ezer milliárd forintos kötvényállományt elérve „technikai felülvizsgálatot” tart a jegybank. A kötvényvásárlási programban államkötvények mellett jelzálogleveleket is vásárol az MNB bankoktól, szintén felső határ nélkül, itt 300 milliárd forintos állománynál tartanak technikai megállót. Az effajta programok nem új keletűek: a 2008-as gazdasági válság jegybanki innovációja volt. Előbb e Fed, majd az Európai Központi Bank, majd szinte minden jegybank hasonló, úgynevezett eszközvásárlási projektetek indítottak el. Ezzel egyrészt pluszt pénzt pumpáltak a gazdaságba, másrészt pedig fenntartották a kötvénypiacokon a keresletet, így megakadályozták a hozamok elszállását, és karbantartották a befektetői bizalmat, mert a jegybankok kisegítőként mindig ott álltak a sor végén, ha másvalaki nem vette meg volna ezeket a kötvényeket. A most induló programban a vásárolható állampapírok futamidejére nincs korlátozás, de elsősorban a 3 éves, és annál hosszabb lejáratú állampapírokra fog a jegybank koncentrálni – hívta fel a figyelmet elemzésben Varga Zoltán, az Equilor senior elemzője. Ezzel tudják ugyanis a hozamgörbét ellaposítani, ami kimondottan a program célja is, vagyis hozamok, s ezzel az államadósság finanszírozási költségeinek csökkentése. Az MNB lépése nem egyedülálló, hisz a koronavírus-járvány negatív gazdasági hatásai miatt a legtöbb jegybank lazító intézkedésekkel avatkozott be a piaci folyamatokba. Az amerikai jegybank korlátlan eszközvásárlásokat jelentett be, az Európai Központi Bank 750 milliárd euró értékben vészhelyzeti eszközvásárlási programot hirdetett. Ezen kívül hitelezés- és likviditástámogató intézkedések sorát is bejelentették – tette hozzá Varga Zoltán.