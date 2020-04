Újabb két beteg kapott vérplazmából készült szérumot, ezúttal a Semmelweis Egyetemen

A Semmelweis Egyetem két betege kapta meg azt a szérumot, melyet gyógyult COVID-19 páciensek vérplazmájából állítottak elő a hazai kutatóorvosok. A Pulmonológiai Klinikán egy 57 éves, az Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Klinikán pedig egy 75 éves férfi betegnek adták be az anyagot, a transzfúziónak szövődménye nem volt – számol be az újonnan megkezdett kezelésekről az egyetem honlapja. A vérplazma-terápia lényege, hogy a már felgyógyult emberek vérében termelődött ellenanyagot használják fel a betegség leküzdésére. A járvány során végzett orvosi vizsgálatok és tudományos kutatások azt bizonyítják, hogy a súlyos betegek vérében kialakuló túlzott immunreakció, az ún. „citokin-vihar” egészséges szérum hozzáadásával visszaszorítható. A Covid-19 betegség kapcsán kutatók arra jutottak, hogy a halálesetekért nagy arányban a szervezet túlintenzív immunválasza lehet a felelős. A citokin-vihar nevű jelenséget viszont az eddigi ismeretek alapján fékezhető egészséges szérum hozzáadásával. Ha a szérumot a fertőzésből kigyógyult ember adományozza, a vér magas ellenanyag szintje miatt a kezelés még hatásosabb lehet. A vérplazmából készült szérumot néhány napja már megkapta a Szent László kórház egyik súlyos állapotban lévő, koronavírussal fertőzött betege is. Egyelőre nincs hír arról, hogy javult-e és ha igen, milyen mértékben a beteg állapota. Arról nemrég a Napi.hu számolt be, hogy a tengerentúl egészségügyi és ipari intézmények egész koalíciója állt össze annak érdekében, hogy támogassa az amerikai Mayo Clinic a vérplazma alapú kezelései módszerének minél gyorsabb elterjesztését. Ahhoz, hogy Magyarországon minél több szérumot tudjunk előállítani, szükség van arra, hogy a koronavíruson átesett, gyógyult betegek adjanak vérplazmát. Elsősorban olyan 18 és 60 év közöttiek jelentkezésére számítanak, akik igazoltan gyógyultak, 5-6 hete nem észlelik magukon a tüneteket. A jelentkezőket az info@orthosera.com e-mail címen vagy a 06-70-363-87-68-as telefonszámon várják.