Koronavírus: kéttucatnyi idősotthont ellenőriztek, itt az eredmény

Huszonnyolc fővárosi fenntartású időseket ellátó intézményből csupán két helyen mutattak ki koronavírusos megbetegedést a tesztek.

A fővárosi önkormányzat fenntartásában működő mind a 28, időseket ellátó - budapesti és vidéki – telephelyen végeztek teszteléseket, és kettőben találtak koronavírusos megbetegedést – közölte Karácsony Gergely főpolgármester az Országgyűlés népjóléti bizottsága keddi ülésén. Mindkét esetben kórházból visszatérő betegnél jelentkeztek a tünetek – mondta a főpolgármester, aki hangsúlyozta: egyik intézménynél sem állapítottak meg jogszabálysértést, és ők továbbra is készséggel állnak a vizsgálatok elé. Karácsony Gergely jelezte, a főváros régóta azt az álláspontot képviseli, hogy a korlátozó intézkedések enyhítésének feltétele a maszkviselés általánossá tétele és a tömeges tesztelés lehet. Ezt a két utat nagyon helyesen jelölte ki a Palkovics László innovációs és technológiai miniszter kezdeményezésére megtartott online tudományos konferencia is – tette hozzá a főpolgármester, aki örömének adott hangot, hogy a kormány egy fertőzöttséget mutató reprezentatív tesztelési folyamatot is elindít. Szintén helyesnek nevezte a kormány által a járvány megfékezése érdekében hozott korlátozó intézkedéseket. A szociális intézményekről szólva a főpolgármester arról beszélt, az első perctől tudták, hogy elsősorban az idősotthonokra és a hajléktalanszállókra kell figyelni. Továbbá a kezdetektől azt tartották a legnagyobb kockázatnak, hogy nyilvánvalóan az egészségügyi intézmények lesznek a járvány első gócpontjai, ahova a kórházi ápolásban részesülő ellátottakon keresztül juthat be a koronavírus. Az általuk ismert összes esetben valóban az derült ki, hogy az első tüneteket produkáló beteg éppen a kórházból tért vissza – emelte ki.

Rétvári Bence, az Emberi Erőforrások Minisztériumának parlamenti államtitkára azt mondta: a kormány feladata, hogy biztosítsa a fővárosi szociális ellátás anyagi fedezetét, és ezt meg is teszi. Idén hatmilliárd forintot ad Budapestnek, hogy megfelelő szintű idősellátást biztosítson a település. – A kabinet gyorsan lépett: a repülőgépek által hozott védőfelszerelésekből önkormányzatoknak is vittek, olyanoknak is, amelyek nem kormánypártiak – emelte ki Rétvári Bence, aki szerint a Pesti úti idősotthonban elfogulatlan, tényeken alapuló hatósági vizsgálatot folytat le az országos tisztifőorvos. Hozzátette: az Egészségügyi Világszervezet (WHO) elismerte a magyar tesztelési rendszert. A parlamenti bizottsági ülésen kormánypárti politikusok többek között arra vártak választ Karácsony Gergelytől, hogy március közepétől április végéig volt-e főállású orvos a Pesti úton. Erre Karácsony Gergely egyértelműen igennel válaszolt. Jelezte, a Pesti úton azért nagy arányú a fertőzés, mert mindenkit, hatszáz embert leszűrtek. Sokkal többet kellene tesztelni – hangoztatta. Elmondta, a főváros kétmillió maszkot vásárolt, ebből jutott a máltai szeretetszolgálatnak, a kerületeknek és sok nem fővárosi intézménynek is. A főpolgármester közölte, tízezer tesztet fognak elvégezni a fővárosi intézményekben, és eddig egymilliárd forintot költöttek a védekezésre.