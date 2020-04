Müller Cecília lényegében lenullázta Maruzsa államtitkár és az érettségizők 573 ezer maszkját

Aki betegen is elmenne vizsgázni, az két cataflammal úgyis kijátszaná az ellenőrzést- véli a köznevelési államtitkár. A külföldről hazatérő diákok karantén nélkül mehetnek írásbelizni.

Biztonsággal megtarthatóak hétfőtől az írásbeli érettségi vizsgák, de azért mindenkinek védőfelszerelést osztanak: a tanulók több mint 426 ezer maszkot, a tanárok több mint 147 ezer védőmaszkot és ugyanennyi pár kesztyűt kapnak – részletezte a kormányzati intézkedéseket Maruzsa Zoltán, az operatív törzs szerdai sajtótájékoztatóján.

A köznevelési államtitkár szerint a vizsgákat nyitott ajtók és ablakok mellett tartják majd, egy teremben pedig maximum legalább 10 vizsgázó ülhet, egymástól legalább másfél méteres távolságra. A 65 évnél idősebb tanárok nem vesznek részt a vizsgáztatásban – Maruzsa szerint ezzel is egészségüket óvják. Az is biztonsági intézkedés lesz, hogy a vizsgák reggel 9 -kor kezdődnek, így a diákok elkerülhetik a munkába járók idősávját a tömegközlekedésben – a közlekedési társaságok pedig sűrítették is a járatok számát, hogy ne legyen tülekedés.

Központilag elrendelt lázmérés ugyanakkor nem lesz: bár az az elv, hogy aki lázas, az ne menjen a többiek közé érettségizni, aki mégis megteszi, az két kataflámmal amúgy is be tudná csapni a hőmérőt – mondta Maruzsa Zoltán. Beszámolójából ugyanakkor az is kiderült, hogy

rés tátong a járványügyi pajzson: jelen állás szerint a külföldről hazatérő érettségizőket és felvételizőket átengedik a határokon, és vizsga előtt nem kell két hetet karanténban tölteniük; hogy később hogyan izolálják őket, arról még nincs döntés.

Maruzsa Zoltán Fotó: MTI

: 24 óráig pihentetik a vizsgateszteket, a vírus ennyi idő után már nem fertőzőképes. Igaz, Müller Cecília korábban arról beszélt, hogy a Az államtitkár csak úgy sorolta az érettségihez kötődő számokat: mint elmondta, az előzetesen regisztrált érettségiző mintegy három százaléka -2544 fő – lépett vissza a koronavírus-járvány hatására, így jelenleg pedig több mint 84200 vizsgázót tartanak számon. A vizsgákhoz 941 ezer tesztet nyomtattak, ezeket 26 teherautó szállítja majd ki hat napon át a 189 járási kormányhivatalba, ahonnan szétosztják 1144 iskola között a lapokat. Maruzsa szerint huszáros megoldással kezelik azt is, hogy maguk a lapok ne terjesszék a koronavírustIgaz, Müller Cecília korábban arról beszélt, hogy a tárgyakon valószínűleg nem terjed a koronavír us.

Müller Cecília is tanácsokkal szolgált az érettségizőknek: többek között olyanokkal, hogy a szőlőcukrot, és csokit, hozott tollat ezúttal ne osszák meg társaikkal.

Akit megnyugtat a védőeszközök használata, az használja, de nem muszáj beöltözni

- fűzte hozzá az országos tiszti főorvos, ezzel gyakorlatilag zárójelbe téve a kormány által a helyszínen biztosított több százezer maszkot és kesztyűt. Müller arra is kért mindenkit, hogy hozzanak magukkal papírzsebkendőt, de azt használat után dobják ki, ne hagyják az asztalon.

A tiszti főorvos ismertette a friss járványadatokat is (2727 igazolt fertőzött, 536 gyógyult, 300 áldozat); a fertőzöttek közül jelenleg 987 főt kezelnek országszerte 25 kórházban, és az ápoltak közül 675 főt Budapesten látnak el. Müller azt is hozzátette, hogy a 300 e ddigi elhunytból 278-an hatvanegy éven felüliek voltak, és 2 személy tartozott a 31-41 évesek korosztályába.

Mint fogalmazott, kontroll alatt tartják a betegséget, szerinte ez egy visszafogott helyzet, egy hete nem nő az új fertőzések száma – ami lehetőséget ad arra, is, hogy óvatosan enyhítsenek a korlátozásokon. A Magyar Nemzet felvetésére- ha a korlátozások lazulnak, akkor újra megugorhat a fertőzések száma – Müller azt mondta, ezért is jó, hogy elkezdődik a négy egyetem részvételével zajló tömeges vizsgálat, amivel a lakosság átfertőzöttségét és a populáció védettségét nézik. Az eredmények alapján pedig követhető, hogy a biztonsági intézkedések hogyan befolyásolják a járvány terjedések. Müller április 3-án még azt mondta

nem szükséges tesztelni az egész országot, hiszen ez nem lenne hatással a járvány terjedésére, a bevezetett óvintézkedések és szabályok szolgálják a járvány terjedésének lassítását

Most viszont mégis a tömeges, ha nem is az országos léptékű tesztelést tartja szükségesnek.

Müller Cecília országos tiszti főorvos Fotó: kormany.hu

A tisztiorvos ezúttal is kitért az idősotthonok helyzetére, amiket folyamatosan ellenőriznek és fertőtlenítenek a járványegészségügyi hatóság és a honvédség munkatársai: jelenleg 27 idősotthonban tartanak számon koronavírusos beteget: összesen 628 fertőzött lakóról és 87 gondozóról tudunk – mondta Müller Cecília, aki az Origo kérdésére azt is hozzátette, hogy a fővárosi otthonok lakói közül 6 otthonban 360 fertőzött esetről tudtak, és eddig 49 fővárosi otthonlakó életét követelte a járvány. A rendészeti kérdésekről Kiss Róbert alezredes számolt be: elmondása szerint egy nap leforgása alatt 696 hatósági házi karantént rendeltek el, és 16 esetben tapasztalták a karanténszabályok megszegését. Összesen 1241 esetben léptek fel a rendőrök a kijárási korlátozás megszegése miatt? ebből 559 alkalommal figyelmeztették a szabályszegőket, 371 esetben bírságot szabtak ki, és 311 embert jelentettek fel. Büntetőeljárásból eddig 296 indult – az esetek többségében csalás (89) és rémhírterjesztés miatt (78) miatt. Kiss arra is emlékeztetett, hogy a kormány szerdán dönt arról, hogy május 3-a után miként enyhíthetik a korlátozásokat. A védekezés második szakaszában vagyunk, kontrolláltan, menetrend szerint tudunk feloldani – jegyezte meg az ezredes.