Egymillió forintra büntették a Pesti úti idősotthont

Csúcsra járatta a gyűlöletkeltést a honvédelmi államtitkár, a kirohanásba még a Csepelre telepített romákról is beszélt.

Alig lehetett hallani az elhúzó autóktól Németh Szilárdot, aki szerdán a 13 éve bezárt csepeli Mérei Ferenc Szakiskola rozsdás vaskapuja előtt tartott beszédet: ami viszont átszűrődött a forgalom zaján, méltán tekinhető sajtó(tájékoztató)történeti pillanatnak. A fideszes parlamenti államtitkár úgy tudta pocskondiázni Karácsony Gergely főpolgármestert, hogy abba belefért a sorozosás a hajléktalanok elleni hangulatkeltés, sőt, a Csepelre „belakoltatott” cigány családok ügye is.

2020-ban a sajtóból értesültek a kerület képviselői, hogy Karácsony Gergelyék egy hajléktalanszállót akarnak nyitni a Demszky Gábor által bezáratott iskola területén – mondta Németh Szilárd, aki eközben Borbély Lénárd polgármesternek elküldött fővárosi levél másolatát lengette.

A levelet főpolgármester helyettese írta - azért ő, mondta az államtitkár, mert „Karácsony ahhoz is gyáva és nagyképű, hogy kerületi polgármesterekkel levelezgessen” - az üzenetben pedig Németh szerint elismerik: a csepeliek tudta, megkérdezése és akarata nélkül költöztetnének több száz hajléktalant a volt iskola épületébe Budapest gazdagabb kerületeiből.

A sajtótájékoztató itt újabb fokozatba kapcsolt: Németh név említése nélkül azt fejtegette, hogy a hajléktalanszálló tervét Soros György embereivel dolgoztatták ki, és egy Soros által fenntartott szervezet működtetné a szállót.

Ráadásul, vizsgálják, hogy a volt iskolaépületet hogyan lehetne felhasználni járványügyi vészhelyzet esetén – folytatta az államtitkár, aki azt üzente Karácsonynak: előbb a Pesti úti idősotthonban rakjanak rendet, ahol 321 lakó lett koronavírusos, és 33-an haltak bele a betegségbe. (Arról nem esett szó, hogy a tömeges fertőzést a kórházból tesztelés nélkül hazaküldött lakók is okozhatták) Németh rátért arra is, hogy Karácsony Gergely a jelek szerint Demszky Gábort másolja: a Demszky-érában vásárolt fel a főváros sok lakást Csepelen, ahova aztán beköltöztették a belvárosi kerületekben Németh megfogalmazása szerint "feleslegessé vált" cigány családokat. Végezetül, a fideszes politikus az átalakítás azonnali leállítását, és az egyeztetések megkezdését követelte a fővárostól.

Információink szerint a fővárosi vezetés valóban nem jelezte előre terveit a csepeli polgármester és a képviselő-testület felé, Borbély pedig hétfőn nyílt levélben tiltakozott a tervek ellen ; ebben tehát akár igaza lehet Németh Szilárdnak, ahogy abban is, hogy illő lett volna értesíteni a helyieket.

Az államtitkári szónoklat azonban így is sok szempontból sántít – és itt most nem is a főpolgármester becsmérlésére vagy az uszításra gondolunk.

Az épület a főváros tulajdona, így annak adják át, akinek szeretnék.

Bár az iskolát valóban Demszky Gábor főpolgármestersége alatt záratták be, Tarlós vezetésének 9 éve alatt is úgy maradt, ahogy volt – üresen, funkció nélkül, a fideszes városvezetés sem kezdett vele semmit.

A Népszava úgy tudja, hogy a hajléktalanszálló kialakításával megbízott „sorosista szervezet” az 1989-ben, Iványi Gábor evangélikus lelkész által alapított Oltalom Karitatív Egyesület. Ők, saját beszámolójuk szerint legalább hat telephelyen több száz hajléktalannak adnak szállást, családok átmeneti otthonát és országszerte négy idősotthont is üzemeltetnek.