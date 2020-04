Szeptember elején lehet könyvünnep

A kormánydöntés nyomán már biztos: idén elmaradnak a Sziget Zrt. nyári rendezvényei, így a Volt, a Balaton Sound és maga a Sziget is - nyilatkozta lapunknak Kádár Tamás cégvezető. Az elszámolások gyakorlati megvalósításán még dolgoznak.

A kormány döntése - miszerint augusztus 15-ig biztosan nem engedélyeznek 500 fősnél nagyobb rendezvényt - egyértelmű helyzetet teremt: idén elmarad a Sziget Zrt. összes nagyrendezvénye, így a júliusra tervezett soproni Volt és zamárdi Balaton Sound, illetve az idén augusztus 5-11 közé várt, fővárosi Sziget Fesztivál is - nyilatkozta a Népszavának Kádár Tamás cégvezető. (A döntést ma ismertette a Miniszterelnökséget vezető Gulyás Gergely a kormányinfón.) A jegyár-visszatérítés jogi-technikai feltételeinek megteremtésén még dolgoznak - tette hozzá Kádár Tamás. Idei rendezvényeikre már több tízezren váltottak jegyet. Köztük jelentős a külföldiek aránya. Sokan nem közvetlenül velük, hanem viszonteladókkal állnak kapcsolatban. A már megvett jegyek egy fajta vocheur-ré alakításával gyorsan megteremtik annak lehetőségét, hogy azokat a vevők "átvigyék" a jövő évre. Az idén 28 éves márkába vetett bizalom tükrében szerinte méltán remélhető, hogy e lehetőséggel sokan élnek. Ugyanakkor már szembesültek a vocheur-ök hézagos jogi- és adózási szabályozásával, amit addig szintén tisztázni szükséges. Mindazonáltal ÁSZF-ük tartalmazza, hogy jogi ellehetetlenülés - vagyis vis maior - esetén a jegy ára igénye esetén akár készpénzben is visszajár. Ám ennek gyakorlati útját is ki kell dolgozniuk. Ugyanakkor minden erejükkel azon lesznek, hogy aki az idei jegyét átteszi jövőre, feltétlenül jobban járjon - fejtette ki. A másik, vagyis a fellépők oldalán még szintén komoly tárgyalások előtt állnak. Dacára az ilyen megbeszéléseket uraló, alapvetően baráti, megértő hangnemnek, tény, hogy már több milliárd forint előleget kifizettek. Kérdés, kik mennyire hajlandók fellépésüket jövő évre csúsztatni, e lehetőség híján pedig miként számoljanak el. De számos más partnerrel - például a helyszínt biztosító önkormányzatokkal - is ki kell dolgozniuk a folytatás kereteit. A kormánydöntésről az előzetes egyeztetések dacára meglepetéssel szembesültek, még ha maguk is szükségesnek tartották, hogy e tekintetben a kabinet mielőbb teremtsen tiszta helyzetet - közölte a cégvezető. Nem csak anyagi értelemben, de lelkileg is megviseli őket, hogy egész éves munkájuk most kútba esett. A válság - a turisztikai-vendéglátó ágazat más szereplőihez hasonlóan - rendkívül nehéz helyzetbe sodorja a társaságot - fejtette ki. (A zrt. többségi részesedése három éve Gerendai Károly alapítótól és társaitól az amerikai Providence Equity Partners tőkealap többségi tulajdonába került.) Mindazonáltal matematikai tény, hogy a különböző elszámolások után a cég idén egyetlen forint tényleges bevételre sem számíthat - hangsúlyozta Kádár Tamás, aki így elbocsátásokat sem zárt ki. Csődbe ugyan biztos nem mennek, de a - költségvetési támogatásoktól korábban ódzkodó - Sziget most az ágazat megmentése végett kifejezetten nagyobb arányú állami szerepvállalást szorgalmaz. Ezek közé tartozhat a vocheur-szabályok pontosítása, a - jelenleg 18 százalékos - jegyáfa csökkentése és működési költségeik enyhítése - közölte Kádár Tamás.