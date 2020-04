Vizsgálódik az ombudsman a kórházból hazaküldött betegek ügyében

Kozma Ákos az emberi élethez és a méltósághoz való jog védelmében indított hivatalos eljárást.

Az alapvető jogok biztosa szerint is kérdéses, hogy jogszerű volt súlyos, krónikus betegek ezreit hazaküldeni a kórházakból, a koronavírus-járvány elleni védekezésre hivatkozva. Kozma Ákos ugyanis vizsgálatot indított az ügyben, Szél Bernadett képviselő beadványa alapján. Szél Facebook-oldalán számolt be a fejleményről. Beszámolója szerint húsvétkor kereste meg Kozma Ákost a kórházi ágyfelszabadítások és a krónikus betegek ellátásának ellehetetlenülése miatt; emellett pedig az Emmi által kirúgott budakeszi kórházigazgató ügyében is állásfoglalást kért az alapvető jogok biztosától.