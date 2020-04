Mobiljeggyel és a tömegközlekedés átalakításával is védekeznek városok a járvány ellen

Mivel hétfőtől országosan is kötelező lesz a maszk viselése az üzletekben és a tömegközlekedésen, több önkormányzat maszkot ad a helyi lakosoknak.

A közösségi közlekedés átalakításával is reagál több nagyváros önkormányzata a koronavírus-járványra, emellett védőfelszereléseket juttatnak, illetve előírják viselésüket országszerte több településen. A pécsi helyi közösségi közlekedési feladatokat ellátó Tüke Busz Zrt. a Nemzeti Mobilfizetési Zrt.-vel együttműködve bevezette az érintésmentes vásárlással igénybe vehető mobiljegyet a koronavírus-járvány fékezése érdekében. A cég az érettségi vizsgák idején, május 4. és 6. között a várhatóan megnövekedő forgalomhoz igazodva a főbb autóbuszvonalakon bővíti járatait mind a reggeli, mind a kora délutáni időszakban. Péterffy Attila polgármester bejelentette, hogy két ütemben tervezik újranyitni a központi vásárcsarnokot. Jövő szerdától az épületen kívül indulhat meg az árusítás, az árusok csak maszkban dolgozhatnak, a 65 éven felüliek pedig csak 9 és 12 óra között vásárolhatnak. A vásárcsarnok épületének megnyitásáról később döntenek. - Nyíregyházán pénteken átmeneti buszmenetrend lép életbe, a változtatást a helyi tömegközlekedés igénybevételének csökkenése miatt vezetik be a nyírségi megyeszékhelyen - közölte a városháza sajtószolgálata az MTI-vel. A felmérések szerint jelenleg átlagosan 70-80 százalékkal kevesebben használják a közösségi közlekedést, mint a járvány előtt, ezért szükségessé vált egy átmeneti, takarékosabb és a jelenlegi igényekhez igazodó menetrend bevezetése. Néhány esetben összekötnek ma még külön közlekedő járatokat, a munkahelyek elérését pedig a korábbinál jóval több útvonalon az új, kilencvenes számmal kezdődő járatok fogják segíteni, igazodva a cégek által megadott műszakkezdésekhez és műszakzárásokhoz. Békéscsaba hat városrészében háromezer mosható maszkot osztottak az önkormányzat munkatársai csütörtökön. Azoknak igyekeznek segíteni, akik eddig nem tudtak maguknak védőfelszerelést beszerezni. A koronavírus-járvány miatt hátrányos helyzetbe kerülőknek élelmiszercsomagokat állít össze az önkormányzat. Erre 3 millió forintot szánnak, ötszáz, egyenként hatezer forint értékű csomagot készítenek. Zalaegerszegen május 1-jétől szigorításokat rendelt el Balaicz Zoltán polgármester a szájmaszkok viselésében. Buszokon, várókban, a piacon és a vásárcsarnokban kötelező lesz a védőmaszk vagy más, az orr és a száj eltakarására alkalmas textil viselete, de a polgármester felszólítja a kereskedelmi egységek, üzletek, bevásárlóközpontok tulajdonosait, illetve üzemeltetőit, hogy csatlakozzanak ehhez a szabályozáshoz, továbbá tartassák be a távolságtartási ajánlásokat is. A polgárőrök segítésére pénzügyi alapot hozott létre Komárom-Esztergomban a megyei önkormányzat. A megyében 39 egyesület 1100 önkéntese teljesít szolgálatot. A támogatást védőfelszerelés beszerzésére, eszközök vásárlására és működési költségekre fordíthatják. Komáromban a kereskedelmi egységek zárt terében kötelezővé tették a maszk vagy az orrot és szájat eltakaró kendő viselését. A városháza 105 önkéntes segítségével minden háztartásba két maszkot juttatott el. Nyergesújfalun jövő hét szerdától maszk nélkül csak kivételes esetben tartózkodhatnak az emberek a város közösségi terein. A városházáról elvihető textilmaszk, eldobható maszk pedig több üzletben és a gyógyszertárban vásárolható. Több ezer egészségügyi dolgozót és idős embert lát el kézfertőtlenítővel a Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ. A gödöllői székhelyű szervezet közleménye szerint ezer liter kézfertőtlenítő gélt adományoznak helyi és környékbeli egészségügyi intézményeknek és idősotthonoknak. A felajánlott kézfertőtlenítők a hazai bioetanol-gyártás során keletkezett alkoholból készültek.

- Fokozott biztonsági intézkedéseket vezettek be országszerte a lottózókban - közölte a Szerencsejáték Zrt. csütörtökön az MTI-vel.