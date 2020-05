Orbán: Ősszel egy második hullámmal térhet vissza a járvány

A fővárost „a legfertőzöttebb megapolisznak” nevező Orbán Viktor a munkanélkülieknek is üzent: szívesen látják őket a közmunka világában, vagy a hadseregben.

Élő és tudatos ellenségként beszélt a koronavírusról szokásos pénteki rádióinterjújában Orbán Viktor, aki vagy ami ellen az első csatát szerinte már megnyerte Magyarország, és „a vírus nem pusztított szándéka szerint” a háborúnak még nincs vége – október-novemberben ugyanis egy második hullámmal térhet vissza a járvány. Ezért addig készenlétben kell tartani, és fel is kell fejleszteni az egészségügyet egy őszi roham kezelésére. A miniszterelnök szerint a koronavírusról végül is csak annyit tudunk biztosan, amit magunk is megtapasztalhatunk, vagy amiben egyetértenek a kutatók. Aztán összegezte a tapasztaltatokat:

a vírus létezik, és nincs rá vakcinánk. Arra sincs garancia, hogy később elmenne vagy magától elpusztulna.

a járvány korosztályokat és területeket is különböző módon érint: a legtöbb áldozatot Budapesten és Pest megyében követelte, és az elhunytak túlnyomó részt idősek voltak – míg vidéken lassabban terjed és kevesebb halálesetet okoz.

Ezért kell Orbán szerint Budapesten és Pest megyében fenntartani a kijárási korlátozást, míg vidéken lazítani a korlátokon. A miniszterelnök azt is elismerte, hogy hosszú távon nem lehet így, bezárva élni.

Budapesten azonban szerinte csak akkor enyhíthetőek járványügyi tilalmak, ha csökken a halálesetek száma – a fővárost egyébként a legfertőzöttebb megapoliszként emlegette.

Az ország lakosságának harmadát kitevő 3 milliós Pest megyében és Budapesten egyébként értelemszerűen arányaiban több lesz a beteg, mint a kisebb lélekszámú, kevésbé centralizált megyékben és településeken.

A hazáját támadó intellektuális vírus, amit Soros György táplál

Orbán a beszélgetés során hangsúlyozta, a bonyolult problémákat egyszerűsíteni kell, és úgy lehet megoldani – mert az egyszerű lépéseken keresztül kell hatást kifejteni. Ugyanezt érvényesítette retorikájában is: a valós vírus mellett szerinte van egy intellektuális vírus is, ez alatt pedig Magyarországot érő külső és belső politikai támadásokat érti. Ilyen vírustámadás szerinte az, hogy Orbán kritikusai azt mondják, a miniszterelnök diktatúrát épít Magyarországon, visszaélve a különleges jogrend adta felhatalmazással. Ezt mondják, és senkit sem zavar, hogy ez nem igaz – helyeselt a Kossuth rádió riportere; Orbán szerint a kritikák cáfolatához elég lenne elolvasni a koronavírus-törvényt, amit Vera Jourová uniós igazságügyi biztos is megtett, és a biztos szerint sem sért uniós jogokat.

Orbán szerint ugyanakkor arra nincsenek szavak, hogy valaki válsághelyzetben támadja a saját hazáját,

és látott is olyan ellenzéki képviselőt, aki szégyellte is magát, amikor külföldről megrendelt munkáját végezve támadta az országot.

Az sem okozhat nagy meglepetést, hogy a miniszterelnök szerint kik az ellenzék külföldi megrendelői: a liberális politikát pénzelő spekulánsok, de elsősorban Soros György, aki életnedveket pumpál a liberális hálózat köldökzsinórjába. Ezt pedig azért teszi – fejtegette Orbán – mert a második Soros-tervet akarja végrehajtani: örökkamatos kölcsönt adna a járvány sújtotta országoknak, köztük nekünk is, és hogy letörje az Orbán-kormány ellenállását, hálózatán keresztül diktatúraépítéssel vádaskodik.

Vár mindenkit a közmunka és a hadsereg

Orbán Viktor a gazdaság tervezett újraindítására is kitért: mint mondta, hogyha van munka, akkor esély is van, és ő személyesen garantálja, hogy annyi munkahelyet fognak létrehozni, amennyit a vírus megszüntetett. A meglévő, 3 hónapos álláskeresési járadékon és jövedelempótló támogatáson túl, a miniszterelnök képzést is ígért a munkájukat elvesztőknek – és vázolta, milyen lehetőségeket kínálnak nekik.

Van közmunkarendszer, ahova sok ember be tudnak engedni, az állami cégek is képesek munkahely -teremtésre, és ott van a hadsereg, ahova fél-egyéves képzés után várjuk az érdeklődőket – sorolta Orbán.

Klaus Johannis román elnök nyilatkozatáról – miszerint a román szociáldemokraták odaadnák Erdélyt a magyaroknak – azt mondta, még nem tudni, hogy ez félreértés vagy provokáció, de egyelőre nem venné fel az elé dobott kesztyűt; mindenesetre ilyen kijelentéseket politikai pályafutása alatt még ritkán hallott. Az én viszonyom, és Magyarország viszonya is a tiszteleten alapul Románia felé, tiszteljük Romániát. Ezért érthetetlen, amit most Johannis mondott – tette hozzá Orbán, aki szerint külügyminisztere, Szijjártó Péter már megfelelően reagált az ügyben.