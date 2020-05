Már 726 ember halt meg a járvány miatt Romániában

Eddig 12 567 embernél mutatták ki a betegséget az országban, 249-en intenzív osztályon vannak.

Tovább csökkent Romániában pénteken a nyilvántartott aktív koronavírus-fertőzöttek száma, de nemcsak az utóbbi napon meggyógyultak, hanem az elhunytak nagy száma is hozzájárult ahhoz, hogy enyhült az egészségügyi rendszerre nehezedő nyomás. A stratégiai kommunikációs törzs péntek kora délután közzétett jelentése szerint 31-gyel emelkedett az előző napi jelentéshez képest a koronavírus-járvány áldozatainak száma, így a betegség romániai megjelenése óta már 726 fertőzött vesztette életét. Eddig háromszor fordult elő, hogy a 24 óra alatt elhunytak száma meghaladta a 30-at. A pénteki statisztikába olyanok is bekerültek, akik napokkal korábban haltak meg, de később derült ki róluk, hogy koronavírus-fertőzöttek voltak. Az előző hét átlagánál több mint 40 százalékkal többen, 311-en hagyták el gyógyultan a kórházat az utóbbi 24 órában, miközben a fertőzöttek száma, az utóbbi hét átlagát alig meghaladva, 327-tel emelkedett. Romániában eddig 12 567 embernél mutatták ki az új típusú koronavírust (SARS-CoV-2), közülük 249-et intenzív osztályon ápolnak. Több mint 32 ezer, fertőzöttekkel kapcsolatba került ember továbbra is otthoni elkülönítésben, vagy hatósági karanténban várja a betegség lappangási időszakának leteltét. Romániában országszerte 36 ezer rendőrt, csendőrt, és tűzoltót vezényelt ki a belügyminisztérium azokra az útvonalakra, erdőkbe és tisztásokra, ahol a korábbi években a május elsejei piknikezésre szoktak összegyűlni az emberek. A rendőrség arra figyelmeztette a lakosokat, hogy továbbra is rendkívüli állapot van, és a majális nem szerepel azon nyomós indokok között, amelyekre hivatkozva az emberek elhagyhatják lakásukat. A Bukarestet a tengerparttal, illetve a hegyvidéki üdülőhelyekkel összekötő utakon ellenőrző-pontokat állítottak fel, több helyütt helikopterekből ellenőrzik a kijárási korlátozások betartását. A más években forgalmas utak és zsúfolt piknikező-helyek a hírtelevíziók jelentése szerint most kihaltak, csak egyes piacokon, vásárcsarnokoknál alakultak ki kisebb sorok.