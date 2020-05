Göncz Árpádnak is megköszönte a rendszerváltást Áder János

A köztársasági elnök azért finoman beszólt a mai ellenzéknek a rendszerváltás utáni első Országgyűlés alakuló ülésének harmincadik évfordulóján tartott megemlékezésen.

Nem vettek részt az ellenzéki képviselők a rendszerváltás utáni első demokratikus parlament alakuló ülésének harmincadik évfordulóján. – A béke gyermekei vagyunk, akiknek az élete eddig mentes volt az olyan megpróbáltatásokról, mint a két világháború, Trianon, két totalitárius rendszer – mondta köszöntőjében Kövér László, az Országgyűlés elnöke, aki nemrég azt mondta , az ellenzéket nem tekinti a magyar nemzet részének. Ez és az ünnepi ülésre többek között Kövér László és Orbán Viktor ajánlásával benyújtott, amely nyíltan bírálta a baloldali kormányokat, és azt deklarálta, hogy a 2010-ben hatalomra jutott Orbán-kormányok a „posztkommunizmust” zárták le, előre garantálta, hogy a Fidesz és a KDNP magában ünnepelhessen. Áder János köztársasági elnök ünnepi beszédében azt mondta, harminc éve lezártunk egy korszakot, Varga Béla, Vörös Vince, Kéri Kálmán szólalt fel akkor az Országgyűlésben, akik személyes életútjukkal is szimbolizálták, hogy új korszakot kellett nyitni. – Az a rendszer valóban diktatúra volt – szólt ki Áder János az ellenzéknek, felidézve, hogy 1990 előtt a választások eredményét semmibe véve kaparintották a kezükbe a kommunisták a hatalmat, a szólásszabadság helyett cenzúra, a gyülekezési szabadság helyett korlátozások, a független bíróságok helyett népbíróságok jellemezték a korszakot. Az 1990-ben megalakult új Országgyűlésre várt, hogy megalkossa a demokrácia, a népszuverenitás intézményeit. – Köszönet Göncz Árpádnak, Antall Józsefnek, Szabad Györgynek – mondta Áder János, szavait taps kísérte. A rendszerváltást követő első demokratikus Országgyűléssel kapcsolatban ezután felidézte, hogy csak 1990-ben már hat alkotmánymódosításra volt szükség, ki kellett alakítani egy modern jogállam önkormányzati, bírósági rendszerét; megalkotni a tervgazdaság helyett a piacgazdaság intézményeit. A „mai idők parlamenti vitájával” kapcsolatban pedig Kossuth Lajost idézte, aki saját korának képviselőit arra intette, hogy „az Országgyűlés méltóságát azon magasságokhoz legyenek méltóztatni felemelni, amit az idő elénkbe szór”. Áder János szerint ma Magyarország független, demokratikus jogállam, szabad ország, az 1990-ben megteremtett rendszer kiállta az idő próbáját, szabadon utazhatunk, gyülekezhetünk alakíthatunk pártokat. A szabadság azonban törékeny, minden nap folyamatosan törekedni kell rá – mondta. Az elmúlt hetekben viszont azt is megtanulhattuk, hogy a szabadságunkat korábban teljesen ismeretlen tényezők is veszélyeztethetik – utalt a járványra, hozzátéve, ennek leküzdéséhez nemzeti összefogásra van szükség, hogy hamarosan újra élvezhessük a megszokott szabadságunk. Áder beszéde után a jelenlévő 127 képviselő 126 igen, és Dúró Dóra, a Mi Hazánk politikusa 1 nem szavazatával elfogadta a politikai nyilatkozatot. Keresztes László Lóránt, az LMP frakcióvezetője napirend után mondhatta el, hogy nagyon jó lett volna, ha a Fidesz olyan politikai nyilatkozattervezetet terjeszt be, amit az ellenzék is támogatni tud és így a nemzeti egységet is szimbolizálhatta volna a megemlékezés. – Az elmúlt három évtizede parlamentjeinek súlyos mulasztása, hogy az ügynökakták máig zárva vannak, ez az áldozatok emlékének súlyos megsértése – fogalmazott. Szerinte a mai kormány sem képviseli következetesen a nemzeti érdekeket, bár erről beszél, de tetteiben gyakran nagyhatalmi érdekeket szolgál. Z. Kárpát Dániel a Jobbik részéről azt mondta, az elmúlt három évtized kormányai kiárusították az országot, önfeladó, megalkuvó aktusokat tettek ahelyett, hogy a határon túli magyarok autonómiatörekvéseit támogatta volna. A képviselő szerint az Európai Unióval is „elképesztően szervilis és megalkuvó csatlakozási szerződést kötöttek”. – Vádolom Magyarország kormányait, hogy a visegrádi tagállamok közül Magyarországon a legalacsonyabb az életszínvonal, miközben a multicégeket elképesztő kedvezményekkel szolgálják – mondta. – Nincs okom ünnepelni, amikor betegek ezreit küldik haza a kórházakból – fogalmazott.