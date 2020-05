Gyurcsány: Az árulók és az elárultak nem ünnepelhetnek együtt

A kiadót a perköltség és a fellebbezési költség megfizetésére, valamint a helyreigazítás közzétételére kötelezték – közölte a DK.

László Imre másodfokon is pert nyert a Pesti Srácok ellen – írta keddi közleményében a Demokratikus Koalíció (DK) „A fideszes lakájmédia még a tavalyi önkormányzati választások előtt próbált összehazudni egy lejárató kampányt László Imréről, a DK elnökségi tagjáról, az azóta nagy többséggel megválasztott 11. kerületi polgármesterről. A koholt vádakat László Imre már akkor visszautasította, jogi képviseletére pedig dr. Czeglédy Csabát kérte fel. A bíróság az eljárás lefolytatása után helyreigazításra kötelezte az álhírt kritikátlanul átvevő pestisracok.hu-t, amit ők mondvacsinált indokkal próbáltak megtagadni. A Fővárosi Ítélőtábla most másodfokon is kimondta, hogy a fideszes lakájmédia által koholt vádak az elejétől a végéig hazugságok voltak, és kötelezte a Pesti Srácok álhírportál kiadóját a perköltség és a fellebbezési költség megfizetésére, valamint a helyreigazítás közzétételére. Az ítélet ellen fellebbezésnek helye nincs” – közölte a párt. A DK hozzátette: üdvözlik a Fővárosi Ítélőtábla döntését, és remélik, hogy a hatalmat kritikátlanul, még egy ártatlan ember meghurcolásán keresztül is kiszolgálni kész álhírgyártók mielőbb eleget tesznek a jogerős döntésnek. László Imrét még tavaly, az önkormányzati választás előtti kampányban vádolták azzal névtelen forrásra hivatkozva a kormányközeli sajtóban, hogy szexuális zaklatást követett el. Az eset kapcsán tüntetést is szervezett az ellenzék, a DK politikusa a TV2-t és az Origót is beperelte.