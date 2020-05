Szép sötét világ

Optimista utópiának indult, mostanra az élhetetlen és hazug jelent is megmutatja a több mint ötven éves sorozat.

Amikor Gene Roddenberry megálmodta az eredeti Star Trek sorozatot (amit ma röviden csak TOS-nak hívunk) a hatvanas években, pontosan tudta, milyen üzenetre van szükség a hidegháborúban: a kifejezetten értelmiségi köröknek készített, a finanszírozó CBS által űr-westenként adagolt széria egy ideális világot mutatott be. Olyan földi jövőt, ahol nincs pénz, nincsenek háborúk és az emberiség harmóniában él több földönkívüli fajjal, akikkel közösen megalapította az Egyesült Bolygók Föderációját. E szervezet felfedezője volt a Csillagflotta, mely a kutatás és béka fenntartását tűzte ki célul. Roddenberry, illetve a Star Trek univerzum kapcsán tartja nyilván a filmtörténet az első csókot fehér és fekete színész között, de az író-producer sokaknál kihúzta a gyufát azzal is, hogy orosz karaktert is rakott a kalandokat átélő Enterprise űrhajó parancsnoki hídjára. A Star Trek kánon azóta popkulturális mítosszá nőtte ki magát: tizenhárom mozifilm és mintegy nyolcszáz tévés epizód született meg Gene Roddenberry álmai alapján. Aki nincs tisztában a Trek világával, annyit érdemes tudnia, hogy két meghatározó kapitány karaktere emelkedik ki: a TOS-ban és a mozifilmek zömében feltűnő James T. Kirké (William Shatner és Chris Pine alakításában), illetve a Star Trek: Az új nemzedék (TNG) központi figurájáé, Jean-Luc Picardé (Patrick Stewart). Utóbbi széria 1984 és 1994 között futott, ám több mozifilm is készült ezután, az utolsó a 2002-es Nemezis volt, amelyben Picard utoljára megmenti az univerzumot, ám barátja, Data, az örök életű android feláldozza magát, hogy az emberiség és a többi intelligens faj tovább élhessen.

Mivel a Star Trek a CBS legnagyobb értékű franchise-a, próbálkoztak újraindítással párhuzamos idővonalakban, de eddig senki nem mert az alap kánonhoz nyúlni. William Shatner többször nyilatkozta, hogy sohasem fog visszatérni Kirk kapitányként, mindenkit emlékeztetve arra, hogy a karakter hősi halált halt. Patrick Stewart is csak jókat mosolygott, amikor az esetleges visszatéréséről faggatták, egészen másfél évvel ezelőttiig, amikor a CBS által a kánon gondozásával megbízott producer, Alex Kurtzman olyan tervet mutatott Stewartnak, amire azonnal igent mondott. Sőt, a bemutató előtt megrendelték a második és a harmadik évadot is. A Star Trek: Picard óriási vállalás, és szenzációs tévésorozat lett. Örök vita rajongói körökben, hogy egy-egy hosszú életű franchise esetén mit kell tenni, érdemes-e megismételni az előzményeket, ezzel egy kaptafára készíteni az újnak titulált filmeket. Ebbe bukott bele a Disney a Star Wars-szal. Kurtzman meglépte azt, amit eddig nagyon kevesen. A Star Trek kánon alapvetéseit cáfolja meg. Gene Roddenberry annak idején megálmodta a tökéletes jövőt. A Picard tartja magát az eredeti idősíkhoz, de a világ, amit látunk, olyan, mint még soha. Békétlen, gyűlölettel és nyomorúsággal teli: győztek a konzervatívok, az egykori hőst, Jean-Luc Picardot pedig megvetik a liberális véleményéért. Az univerzum sokszoros megmentője egy francia borászatba menekült, megtört öregember. Bukott hősként elvonult, mert amikor nem tudott megmenteni mindenkit, feladta a harcot.

A Picard-széria atmoszféra ennek megfelelően igen baljós, és Patrick Stewart színészileg maximálisan kiaknázza a lehetőséget: szívfacsaró őt látni megtört öregemberként, ám katarzissal felérő, amikor újra felszínre tör belőle a kapitány. A történet fordulata után újra harcol, egy maroknyi legénységgel. Lehengerlő, ahogy látjuk az élhetetlen jövőt a Star Trekben. Pontosan érthető, hogy a hidegháború közepén miért gondolta Roddenberry, hogy egy végletekig pozitív jövőt mutasson. Bármennyire is meghökkentő lépés volt, a legjobb, ami történhetett: az alkotók mai élhetetlen világunkat nagyítják fel, álságos intrikákkal, életünket determináló titkos hatalmi összeesküvőkkel. Egy olyan civilizációt, ahol a hősöket demitologizálják, és hamis érékeket állítanak a középpontba. A Star Trek: Picard arra irányítja rá a figyelmet, amire most van szükség. Grandiózus szívvel, tetemes felelősséggel. Infó: Star Trek: Picard, első évad Európában, így Magyarországon is bemutatja az Amazon Prime Video