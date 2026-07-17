Az Ige jövő ideje - Baráth Katalinnal a szent szövegekről

Pilinszky-vadászrepülőgépek hasítják az űrt, elhagyva Pandonhyát, a moyerek naprendszerbeli „ősi fészkét”, ahová a Föld lakhatatlanná válása után költöztek – a Lingvista, a nyelvőrök és a gramárok vezette hierarchikus társadalom az egyetlen örökségükkel, az Igével, a szent nyelvvel kereskedik, amely a már beszédképtelen, tudatkontrollált Birodalom és a virtuális létbe szorult, képekkel kommunikáló liberális Demokrata lakosainak erős, halálos függőséget okoz. Génsebészet és Szent Margit-legenda, Star Wars és Esterházy Péter, cyberpunk poszthumanizmus és Vörösmarty kerül egy platformra Baráth Katalin Afázia című, frissen megjelent sci-fijében, ami kapcsán a szerzővel beszélgettünk.