A Star Trek James T. Kirk kapitányaként világhírűvé vált, majd 2021-ben a Blue Origin űrhajójával a világűrt is megjárt, 95 éves William Shatner heavy metal koncertet ad új zenekarával, a The *uckersszel.
A Különös új világok első évada egyöntetűen talán a legjobb dolog volt, ami a Star Trekkel mostanában történt. A Paramount+ által gyártott sorozat második évada nemrég indult, amelyet hazánkban a SkyShowtime streamel. A két főszereplő, Anson Mount és Rebecca Romjin zoomon adott exkluzív interjút a Népszavának.
Pilinszky-vadászrepülőgépek hasítják az űrt, elhagyva Pandonhyát, a moyerek naprendszerbeli „ősi fészkét”, ahová a Föld lakhatatlanná válása után költöztek – a Lingvista, a nyelvőrök és a gramárok vezette hierarchikus társadalom az egyetlen örökségükkel, az Igével, a szent nyelvvel kereskedik, amely a már beszédképtelen, tudatkontrollált Birodalom és a virtuális létbe szorult, képekkel kommunikáló liberális Demokrata lakosainak erős, halálos függőséget okoz. Génsebészet és Szent Margit-legenda, Star Wars és Esterházy Péter, cyberpunk poszthumanizmus és Vörösmarty kerül egy platformra Baráth Katalin Afázia című, frissen megjelent sci-fijében, ami kapcsán a szerzővel beszélgettünk.
Optimista utópiának indult, mostanra az élhetetlen és hazug jelent is megmutatja a több mint ötven éves sorozat.
A CBS új sorozata ott veszi fel a fonalat, ahol letette azt a Star Trek: Az új nemzedék.
Október 30-án elhunyt Don Marshall amerikai színész, akit olyan tévésorozatokból ismerhettünk, mint a Star Trek, a Land of the Giants vagy a Julia. Nyolcvan éves volt - írj az Origo.
Elhunyt Grace Lee Whitney, aki a Star Trek című amerikai televíziós sorozatban és filmekben Kirk kapitány asszisztensének szerepét alakította - írja a hvg.hu az MTI alapján.