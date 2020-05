Gázpisztollyal fenyegetett két diáklányt egy 69 éves férfi az egri buszon

Zavarta, hogy az egyik diáklány szelfiket készített magáról.

Az Egri Járási Ügyészség vádat emelt egy 69 éves férfival szemben, aki az Istenmezejére tartó menetrend szerinti buszjáraton életveszélyesen megfenyegetett két diáklányt - írja az ügyészség . A bűncselekmény 2019. február 22-én délután történt az Egerből induló autóbuszon. A két lány a busz hátsó részében foglalt helyet, a vádlott az utolsó széksoron. A középiskolás lányok egyike menet közben úgy döntött, hogy készít magáról néhány szelfit a tabletjével.

Mikor a vádlott meglátta ezt, ingerültté vált, majd hangosan rászólt a lányra, hogy fejezze be amit csinál, különben feljelenti, lelövi, ha az ő arca is rákerül a képre. Nyomatékosításul a férfi a táskájából elővett egy forgótáras gáz- riasztófegyvert, amit viselési engedély nélkül hordott magával, a hozzávaló lőszerekkel együtt.

Az elkövető az éles lőfegyverhez megszólalásig hasonló pisztolyt a két ülés között ráfogta a megszeppent lányra, aki a tabletjén elmentett képeket mutogatva rémülten próbálta bizonygatni neki, hogy nincs rajta a fotók egyikén sem. A vádlottat azonban ez nem érdekelte, ő a gázpisztolyt felemelve továbbra is a képek törlését követelte immár mindkét barátnőtől, miközben – etnikai hovatartozásukat hangsúlyozva – lelövéssel fenyegette meg őket. Az emberi méltóságot, és egyes emberi jogokat sértő, öt évig terjedő szabadságvesztés büntetéssel fenyegetett bűncselekmény elkövetésének az vetett véget, hogy a két kiskorú előre sietett, majd nem sokkal később le is szállt a buszról. Az Egri Járási Ügyészség két rendbeli közösség tagja elleni erőszak bűntettével, illetve annak kísérletével vádolja az elkövetőt. A férfi megtagadta a vallomástételt a nyomozás alatt. Az ügyészség indítványozta, hogy amennyiben a vádlott az előkészítő ülésen a bűnösségére is kiterjedően beismerő vallomást tesz, a bíróság felfüggesztett börtönbüntetést szabjon ki vele szemben, emellett – a riasztófegyver elkobzásán túl – ítélje őt pénzbüntetésre is.