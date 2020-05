Minden miniszternek körkérdést küldött Kásler Miklós kijelentése miatt Tóth Bertalan

Az MSZP elnöke arra vár választ: Káslerhez hasonlóan ők is szórakoztatónak találják-e a járvány áldozatainak tragikus történeteit, és mit tesznek abban az esetben, ha minisztériumukban hasonló álláspont jelenik meg.

Hétfőnarról, hogy pár perces beszédet tartott Kásler Miklós a Parlamentben: az Emmi miniszterét a jobbikos Lukács László György és Bangóné Borbély Ildikó kérdezte. Kásler egyebek mellett azt mondta, hogy a járvány a plató közelében jár – az egészségügy újraindítását négy fázisban tervezik, és az egészségügyi dolgozók 13,5 százaléka kapta el a koronavírus-fertőzést. Ez 370 érintett személyt jelenthet, és 39 főt kezeltek közülük kórházban. Kásler Miklós kérdésre válaszolva azt is tagadta, hogy bárkit is kiraktak volna a kórházakból a koronavírus miatti átszervezés során, mivel az ágyak 58 százaléka üres volt a miniszteri rendelet pillanatában. A fertőzött kórházi munkatársak egyike, egy 41 éves beteghordó bele is halt a betegségbe. Az ő történetére és egy 32 éves családanya tragédiájára már Bangóné emlékeztette Kásler Miklóst – a szocialista politikus szerint a fiatal családanya azért halt meg, mert az egészségügy vírus miatti leállása miatt állítólag nem kezelték megfelelően agyhártyagyulladását, a koronavírus-fertőzésen kívül ugyanis semmit sem vizsgáltak nála. Bangóné Borbély Ildikó szerint ez a kormány felelőssége: hány ember fog még meghalnia, miniszter úr, és ki felel majd ennek az édesanyának a haláláért? – kérdezte a minisztert. Kásler minderre Bangóné konzekvens fellépését emlegette, mondván, „a kéthavonta ismétlődő »mondjon le, mondjon le« ismételten elhangzott”. Aztán azt mondta, „igaz történetekkel tetszett szórakoztatni a parlamentet”. Erre hitetlenkedő moraj csapott fel az ellenzéki padsorokból. Kásler Miklós hozzátette, a 41 éves dolgozót az EMMI saját halottjának tekinti, ha történt hiba, az az ellátó felelőssége, de erről bejelentést a család sem tett. A 32 éves családanya történetét szóra sem méltatta, egy rövid viszontválasz után pedig távozott az ülésteremből, pedig többen is szerették volna még kérdezni.