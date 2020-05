Újabb magyar vitára készül az EP

Az ellenzék demonstrációval tiltakozott a szavazás ellen.

115 igen, 35 nem és 3 tartózkodás mellett elfogadta az Országgyűlés a KDNP politikai nyilatkozatát a családon belüli erőszak áldozatait, de különösen a bántalmazott nőket védelmezni hivatott Isztambuli Egyezményhez való csatlakozás elutasításáról. Bár az Orbán-kormány 2014-ben maga is aláírta a dokumentumot, a parlament máig nem ratifikálta azt és az utóbbi években a kormánypártok részéről egyre inkább politikai támadások célpontjává vált, mint a „gender ideológia” terjesztésének egyik eszköze, melyet elsősorban „sorosista szervezetek” támogatnak. A KDNP hétfőn nyújtotta be a nyilatkozattervezetet és a kormánytöbbség egy nap alatt át is verte az Országgyűlésen a róla folytatott vitát és a szavazást. A kormánypártok azóta sem adtak magyarázatot arra, miért volt szükség magára a nyilatkozatra és miért kellett ilyen gyorsan elfogadni azt. A szavazás alatt az ellenzék női képviselői feliratokat mutattak fel, amiért a levezető elnök büntetést helyezett kilátásba.