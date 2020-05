49 embert jelentettek fel a hétfői dudálós tüntetés miatt

Van olyan személy, akit több szabálysértés miatt is feljelentett a rendőrség.

A csatorna arra volt kíváncsi, hogy hány autóst jelentettek fel, amiért nem ismerte el a szabálysértést. A rendőrség azt válaszolta, hogy az intézkedések során voltak olyan személyek is, akikkel szemben a rendőrök több szabálysértés elkövetése miatt is feljelentést tettek. Visszaélés gyülekezési joggal szabálysértése miatt két főt jelentettek fel, egy fővel szemben pedig tettleges becsületsértés miatt büntetőfeljelentést tettek. Hétfőn újabb dudálós demonstrációt tartottak az ellenzéki képviselők: Szél Bernadett, Donáth Anna és Hadházy Ákos követőikkel már harmadszorra foglalták el a budai, Clark Ádám teret. Azt akarták kürttel-síppal jelezni Orbán Viktor kormányfőnek, hogy nem tetszik nekik a kórházi ágyak embertelennek érzett kiürítése, és nem tetszik a kormánynak adott járványügyi teljhatalom. A rendőrök először még nagyjából tétlenül nézték a körforgalmat elfoglaló több száz autóst, másodjára már büntették őket – és nem maradt el a retorzió a harmadik alkalommal sem. Sok tiltakozó nem saját autódudáját nyomta, hanem felvételről játszott be kürtszót, dudát, mivel a rendőrség előző alkalommal hangjelzés tiltott használata miatt jelentette fel vagy bírságolta meg a felvonulókat. Ez viszont csak részben jött be, mert voltak, akiket a kijárási korlátozás megsértése miatt állítottak ki a forgalomból.