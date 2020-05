KRESZ-módosítást hozhat a járvány

Hivatalosan nem kötelező az alkalmazás telepítése, de a hatóság tesz róla, hogy mindenki tudja a dolgát.

Csak látszólag alapul önkéntességen a hatósági házi karantén betartását ellenőrző szoftver telepítése – figyelmeztet keddi közleményében az Amnesty International jogvédő szervezet. A karantén app bevezetéséről lapunk is beszámolt : nyomkövető eszközt egy hétfői kormányrendelet legalizálta, az okostelefonra telepíthető szoftverrel a nagykorúak mozgásának adatait, arcképét és egészségügyi adait kapják meg a hatóságok, ezeket az adatokat pedig a két hetes karanténidőszak lejárta után még hatvan napig kezelhetik.

Nem éri meg nemet mondani a rendőröknek

Az Amnesty szerint az önkéntesség csak jól hangzó üzenet, a valóságban azonban szankcionálják azokat, akik nem hajlandóak az elektronikus megfigyelésbe beleegyezni. Először is,

ha valaki nem akarja telepíteni a szoftvert, akkor fokozottabb rendőri ellenőrzésre számíthat, mint az, aki beleegyezik. Ráadásul, ha ilyenkor szegi meg a házi karantén szabályait, akkor 5 ezertől 500 ezer forintig terjedhet a pénzbírság, a rendőrség pedig nem alkalmazhat a bírság helyett csupán szóbeli figyelmeztetést.

Ezzel szemben, ha valaki hozzájárul az elektronikus ellenőrzéshez, de valamilyen ok miatt elmulasztja telepíteni vagy használni a szoftvert, szabálysértést követ el, 3 ezertől 300 ezer forintig terjedő pénzbírságra számíthat, és a rendőrségnek lehetősége van szóban is figyelmeztetni. Vagyis egyértelműen „kedvezőbb" lesz az elektronikus ellenőrzést választani, ami aláássa annak önkéntességét. Felmerül az is, hogy a rendelet hátrányosabban érintheti azokat, akiknek nincs az elektronikus ellenőrzést lehetővé eszközük, ezzel pedig indokolatlanul különböztet meg például vagyoni helyzet alapján, hiszen az ő esetükben csak a fokozottabb ellenőrzés marad az egyedüli opció – jegyzi meg az Amnesty International.

Házi karanténra figyelmeztető tábla egy családi ház ablakában Nagykanizsán Fotó: Varga György / MTI

Sokba kerül az enyhítés, ha valakit elkapnak

Jelenleg a járványügyi szabályszegés bűncselekménynek számít, amely elzárással is büntethető. A kormányrendelet szabályai szerint ha a járványügyi szabályszegést a koronavírussal összefüggésben követik el, már nem bűncselekménynek, hanem csak szabálysértésnek minősül. Látszólag enyhébb tehát a magatartás megítélése, viszont fontos változás, hogy emiatt az ügyben nem érvényesülnek a büntetőeljárásra vonatkozó garanciák sem -mutatnak rá a jogvédők. A szabálysértés miatti pénzbírság pedig az új szabályok eredményeképpen 150 ezer forintról 500 ezer forintra emelkedik, vagyis a megemelt összegű bírságokat egy jogi garanciákkal kevésbé védett eljárásban fogják majd kiszabni.

Fontos változás, hogy az ellenőrzés szabályainak megsértéséért helyszíni bírság is alkalmazható lesz. Ha valaki a rendőr intézkedésekor elismeri a szabálysértés elkövetését, később bíróság előtt nem élhet jogorvoslattal. Ha valaki nem ismeri el a szabálysértés elkövetését, akkor - az általános szabályoktól eltérően - most nem közölheti szóban álláspontját akkor, ha nem érhető el telekommunikációs eszköz a rendőrségnél.

Bárkit, bármikor ellenőrizhetnek