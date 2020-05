„Ideologikus alapú gumicsont" az isztambuli egyezmény megtagadása

A beszerzést a technikai nehézségek mellett a járvány, egy kötbérper, és az orosz gyártóval kötött szerződés is nehezíti.

Tavaly nyáron Karácsony Gergely még főpolgármester-jelöltként 34,8 fokot mért a hármas metró felújított kocsijában. Várhatóan az idén se lesz hűvösebb. A vonalon futó 222 szerelvény klímával való felszerelése még akkor is lehetetlen lenne a nyári hónapokig rendelkezésre álló rövid idő alatt, ha már kiválasztották volna a céget. De ennek még a közelébe se jutottak. Egyelőre a pályázatot se írták ki, holott a városvezetés korábban azt mondta, hogy tendert hirdetnek ez ügyben. Csakhogy közbeszólt a járvány. Áprilisban a bizonytalan gazdasági helyzetre hivatkozva közbeszerzési moratóriumot hirdetett a fővárosi önkormányzat, így szeptember közepéig semmilyen kötelezettségvállalással járó tendert nem hirdethetnek a fővárosi cégek, beleértve a BKV-t is. Márpedig a városvezetés korábban azt közölte, hogy versenyeztetés alapján választanák ki a feladatra legalkalmasabb céget. A BKV szintén a jelenlegi járványügyi helyzetre hivatkozott, de a Népszava információi szerint más oka is lehet a késlekedésnek.

A hármas metró légkondícionálásnak nem pénzügyi akadályai vannak – jelentette ki Karácsony Gergely főpolgármester még februárban, amikor Ughy Attila fideszes városatya azzal hozta kínos helyzetbe a városvezetést, hogy a hármas metró klímával való felszerelésére kért pénzt az idei költségvetésben. Az ellenzéki többségű közgyűlés nem támogatta a javaslatot. A kormányoldal rögtön rá is vetette magát a kommunikációs koncra. Karácsony Gergely azzal nyugtatta a kedélyeket, hogy a módosítóra nem is volt szükség, mivel a költségvetésben rendelkezésre áll ez a pénz. A gond sokkal inkább az, hogy a Metrowagonmash által felújítás címén újragyártott metrókocsik nem bírnák el a klímagép súlyát. De a BKV illetékesei már keresik a megoldást. Bármi is lesz ez, azt el kell fogadtatni az orosz gyártóval, mivel ez érinti a garanciát – hívta fel a figyelmet Karácsony Gergely is. Arra is emlékeztetett mindenkit, hogy a főváros előző vezetése döntött úgy, hogy új kocsik vásárlása helyett a régieket újíttatja fel, majd kizárták az észt rivális céget, amely olcsóbb ajánlatot adott, ráadásul abban eleve benne volt a klíma. Ha van valaki, aki nem tehet most szemrehányást, az a Fidesz, amely létrehozta ezt a pokolian nehéz helyzetet - tette hozzá a főpolgármester. A BKV egyébként már tavaly nyáron felvette a kapcsolatot több klímagyártó céggel. Némi hárítás és mellébeszélés után ugyanis az előző városvezetés is elismerte, hogy a hármas metrón szükség van a hűtésre. Közvetlenül a választások előtt műszaki szimpóziumot rendeztek öt szakcég - a Liebherr, Kiepe, Thermo King, Shijazhuang King, Webasto, valamint a Metrowagonmash részvételével. Utóbbi meghívását a BKV azzal indokolta a Népszavának, hogy az orosz céggel kötött vállalkozási szerződés értelmében mindenféle változtatáshoz hozzá kell járulniuk, különben elvész a szerelvényekre adott 30 év garancia. (A garancia több rétegű, a fenti az élettartamra szól, a kocsiszekrények és az alvázak rozsdamentességére vonatkozó jótállás viszont csak 10 éves.) De ennél talán többről van szó. Karácsony Gergely korábbi elszólása szerint a Metrowagonmash beszállna a klímaüzletbe. Előzetesen 6-10 milliárdra becsülték a légkondícionálás utólagos kiépítésének költségét. Csakhogy a felújított kocsikat ehhez meg kell erősíteni, amely jelentős beavatkozást kíván a vázszerkezetbe. Ezért szükséges az oroszok hozzájárulása. Az engedélyért kuncsorgásnál sokkal egyszerűbbnek tűnik, ha maguk oldják meg a feladatot. A képlet egyszerű: az oroszok a jelenleg is folyó perben követelt kötbér és kártérítés fejében szerelnék be klímákat. Az oroszokkal folytatott alkudozás közepette három cég is jelezte, hogy örömmel vállalkozna a feladatra. A BKV mindegyiktől kért egy orosz kocsiszekrényre felszerelt prototípust. De könnyen belátható módon ebből nyárra aligha lesz működő klíma a hármas metrón.