Hajdú Péter lesz a Mészáros Lőrinc feleségéhez tartozó tévék vezetője

Magas színvonalú műsorokat várnak a felcsúti tulajdonos által működtetett televízióknál.

Hajdú Péter veszi át a tartalmában és arculatában is megújult, Life-és Ozone televíziót működtető Media Vivantis Zrt. vezérigazgatói teendőit május 11-étől – írta az MTI-nek megküldött közleményében a két médiumot birtokló társaság. Annak egyszemélyi tulajdonosa a hivatalos cégbejegyzés szerint Mészárosné Kelemen Beatrix Csilla. Az asszony Magyarország leggazdagabb emberének, Mészáros Lőrincnek a felesége, egyben a televíziókat működtető cég igazgatósági elnöke is. A Media Vivantis közleményében megköszönte a Life -és Ozone televíziót eddig irányító Ruff Zoltán munkáját. Az új vezérigazgatóról, Hajdú Péter tévés műsorvezetőről és úgynevezett celebről a következőket írták: „A tapasztalt televíziós szakember új lendületet adhat a két közkedvelt csatornának. Célunk továbbra is az, hogy magas szakmai színvonalú műsorokkal szolgáljuk a nézőket”.