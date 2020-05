A békák pusztulása rólunk is szól

Drasztikusan csökkent a békák száma az elmúlt húsz esztendőben. Ez az év sem ígér javulást.

1995 óta szervez tavaszi békementő akciót Baranyában a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület megyei szervezete. A telelőhelyekről a közeli tavakba igyekvő békák gyakran át kell keljenek forgalmas közutakon, s ilyenkor közülük sokat eltaposnak az arra haladó járművek. A mentés úgy zajlik, hogy a tavakhoz közeli utak mentén hálót feszítenek ki, ami megállítja a békákat. Az egyesülethez kötődő környezetvédők összegyűjtik a hálóba gabalyodó kétéltűeket, és átviszik azokat a békák által célba vett tóba. Baranyában Orfűn és a Komlóhoz tartozó Sikondán hagyománya van a békamentésnek. A Duna-Dráva Nemzeti Park szakembereinek koordinálásával évenként megújuló mentés adatai arról vallanak, hogy vészesen fogy a békapopuláció. A sikondai tónál kifeszített hálóban idén mindössze 165 béka akadt fenn. 2005 és 2010 között átlagosan hússzor ennyi békát vittek innen tóba a zöld aktivisták. Az orfűi tavaknál felállított terelőhálókban 670 békát találtak, pedig itt az ezredforduló utáni években a mentett egyedszám meghaladta a hatezret. Vagyis a korábbi állomány 90-95 százaléka kipusztult. Az ország más területein is hasonló a tapasztalat. Vörös Judit, az egyesület kétéltű- és hüllővédelmi szakosztályának titkára ezzel kapcsolatban elmondta, a csökkenés folyamatos volt az elmúlt másfél évtizedben. Hazánk tíz nemzeti parkjában 2010 óta keresik a jelenség magyarázatát, s az itteni megfigyelések és a nemzetközi kutatások alapján kijelenthető, hogy egy, a békák bőrén megtelepülő, Kelet-ázsiai gombafaj tizedeli évről évre a békapopulációt, és veszélyezteti immár a többi kétéltű, így a gőték és szalamandrák teljes állományát. A távol-keleti békákra veszélytelen gomba vélhetően a hobbiból tartott kétéltűek határokon átívelő kereskedésével jutott el Európába és más földrészekre (a gomba Amerikában és Ausztráliában is tömeges kétéltű pusztulást idézett elő). Köztudott, hogy a megunt kisállatokat a gazdák néha szabadon engedik, nem gondolva arra, hogy azok betegségei ellen az őshonos állatok védtelenek. Ezért a szakemberek szerint szükség lenne a kedvtelésből tartott kétéltűek nemzetközi kereskedelmét nagy mértékben szigorítani vagy akár be is tiltani. Ezzel lehetne csak meggátolni az őshonos kétéltűek globális pusztulását. Vörös Judit hozzátette, hogy a hazai kétéltűek pusztulásában szerepet játszhat még a klímaváltozás, valamint a természetes vizekbe bejutó, több növényvédő és rovarirtó szer. Vagyis komplex vizsgálat derítheti ki a jelenség valamennyi okát. A zoológus hangsúlyozta, a békák fontos láncszemei az ökoszisztémának, és pusztulásuk arról vall, hogy környezetünk állapota aggasztó irányba változik.