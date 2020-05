Sérülést okozhatnak a pórázok brit kutatók szerint

A turistáktól származó bevételek a természetvédők számára sokszor az alapvető, vagy az egyetlen anyagi forrást jelentették. Az ágazat gyakorlatilag összeomlott, a pénzhiány súlyos károkat okoz a nemzeti parkoknak.

Azok a szervezetek, amelyek a turistáktól gyűjtöttek pénzt, a kenyai nemzeti parkoktól kezdve a Seychelles-szigeteki korallzátonyokig bajban vannak: a határlezárások és utazási korlátozások megfosztották őket bevételeiktől. Nem tudnak megfelelően gondoskodni a területükön élő növények és állatok védelméről, amelyeket épp a munka és pénz nélkül maradt környékbeliek orvvadászata, illegális halászata, erdőirtása veszélyeztet – olvasható a Gurdian cikkében. Kambodzsában például a turisták elmaradása miatt bevétel nélkül maradt helyiek három nagyon ritka óriás íbiszt öltek meg, hogy élelemhez jussanak. A Kongói Demokratikus Köztársaság Virunga Nemzeti Parkjának 12 őrét ölték meg hutu felkelők áprilisban. A területen egyébként is állandóak a konfliktusok: illegális állatkereskedők, faszéntermelők, orvvadászok tekintik jó terepnek a védett területet, amely legfőképp az itt élő veszélyeztetett hegyi gorillákról híres. A parkot nemrégiben bezárták, hogy megvédjék őket a koronavírustól. Miközben utazási korlátozások komoly akadályokat gördítenek az állatcsempészek elé, Afrikában az orvvadászat zavartalanul folyik tovább a veszélyeztetett fajokra: a természetvédők attól félnek robbanás várható ezen a területen. Márciusban a botswanai hatóságok úgy határoztak, áttelepítik a megmaradt néhány keskenyszájú orrszarvút az Okavango-deltából, miután hatot megöltek közülük. Az orvvadászokat a szafari turisták elmaradása bátorította fel. „Miközben az illegális elefántvadászat nem növekszik az utazások elmaradása és a vadállati termékek iránt felerősödött negatív érzések miatt Dél-kelet Ázsiában, a helyiek vadállathús iránti igénye megugrott, miközben senki sem védi ezeket a területeket” – mondta Dickson Kaelo, a Kenyai Vadvédelmi Társaság főigazgatója. A kenyaiakat a sáskajárás és a háziállataikat sújtó vírusos megbetegedések után különösen rosszul érintette a koronavírus miatti idegenforgalom csökkenés. A helyi közösségek komoly bevételeket szereztek például népművészeti tárgyak eladásából, és most kénytelenek közvetlenül a földművelésből megélni, ami állandósítja konfliktusaikat a vadállatokkal. Kolumbiában a Panthera nagymacskavédő szervezet jegyzett csúcsot az orvvadászatban, ami azért is történhetett, mert a vadvédők forráshiányban szenvednek az adományok elmaradása vagy azok késlekedése miatt. Esteban Payán, a jaguárprogram vezetője az erdőirtásoktól fél a leginkább, mert a mezőgazdasági célú pusztítások, égetések a nagymacskák élőhelyeit tüntetik el: ennek ők is és a prédaállatok is kárát látják, megégnek a tüzekben. A Globális Halászati Figyelőszolgálat március 11-től április végéig 37 százalékos csökkenést jelzett a halászati órák számában az utóbbi évek azonos időszakbeli átlagához képest, de az ökoturizmus elmaradása a tengeri világ védelmére is rossz hatással van. „Különösen aggasztó a turizmus elmaradása azokon a helyeken, amelyek nagyon függnek az ebből származó pénzektől. Például a Seychelles–szigeteki Aldabra-korallzátony megfigyelését teljes egészében az ilyen bevételekből finanszírozzák” – mutatott rá Fanny Douvere, az UNESCO tengerprogramjának koordinátora.