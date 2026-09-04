Büntetett csobbanás

Kétszázezer forintos bírságot is kaphat, aki póráz nélkül sétáltatja a kutyáját a főváros több területén, és egyes településeken országszerte. Az önkormányzattól függ, hol büntetnek. Büntetés jár azonban akkor is, ha a kedvencek tiltott helyen fürdenek.