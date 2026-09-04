Ha világosan felismerhető rajtuk a megkülönböztető jelzés.
A kormányzati alulfinanszírozottság miatt sok helyen rezeg a léc.
Ne használjuk a kutya irányításra – javasolják több nyakörvtípus veszélyességét megvizsgálva a Notthinghami Trent Egyetem kutatói.
Kétszázezer forintos bírságot is kaphat, aki póráz nélkül sétáltatja a kutyáját a főváros több területén, és egyes településeken országszerte. Az önkormányzattól függ, hol büntetnek. Büntetés jár azonban akkor is, ha a kedvencek tiltott helyen fürdenek.