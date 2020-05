Vége a mutogatásnak, börtönbe küldik a visszaeső pécsi szatírt

A meggyilkolt színművész sógornője állítja, az áldozat régen rosszul bánt gyermekével.

Erős kijelentéseket tett a Blikknek a napokban meggyilkolt színművész, Szilágyi István rokona: a sógornő, Sarolta azt mondta, haragszik az áldozatra, mivel "Korábban sokszor csúnyán bánt a fiával, talán azért is lett olyan az a gyerek, amilyen. Péternek nehéz gyerekkora volt...” A színész meggyilkolásával fiát, a 49 éves , büntetett előéletű Pétert gyanúsítják. A rendőrség szerint egy kalapáccsal verte agyon idős, legyengült állapotú apját – a történtek idején ráadásul két éves, felfüggesztett szabadságvesztését töltötte, amit éppen apja bántalmazása miatt kapott, de hét hónapot előzetesben is töltött emiatt.

Az ügyben eljáró Budai Központi Kerületi Bíróság július 5-ig rendelte el a pszichés beteg, gyógyszeres kezelésben is részesülő férfi letartóztatását. A bulvárlap úgy tudja, a gyanúsított már nem tagadja a bűncselekmény elkövetését – de azt állítja, hogy ő csak önvédelemből ütött. A lap által megszólaltatott rokon „valahol el is hiszi ezt”, mert gyanúsított biztosan nem akart volna szerinte visszakerülni a börtönbe. A bulvárlap megszólaltatta Szilágyi István özvegyét is, aki arról beszélt, hogy unokájuk nem tud hazajönni Brüsszelből a temetésre, mivel két hetet karanténban kellene töltenie a járvány miatt.