A rendőrök még keresik a szeméremsértőt, készült róla fotó.
Bevilágított a lánykollégium ablakán, hogy lássák, mit művel.
Az eset még június 18-án történt Soroksáron.
A magukat nem hagyó áldozatok ellenállása miatt inkább odébbállt a szeméremsértő férfi, ezért az ügyészek arra jutottak a felfüggesztett börtöntől még jobban megszeppen majd.
Négy lányt követett hazáig.
A nő azonnal segítséget kért, így a rendőrök perceken belül le is kapcsolták a perverz férfit.
A negyvenes évei végén járó férfi úgy gondolta, az ismerkedés legjobb módja, ha anélkül is mutogatni kezdi a nemi szervét, hogy a kiszemelt lányok kíváncsiak lennének rá. Az ügyészség ezt másképp látja.
Nem éppen jó emberekkel kezdett ki, s ráadásul a kamera kiváló minőségű felvételt készített a történtekről.
Rövid időn belül ez már a második eset, hogy valaki a szerelvényen mutogatja magát.
Még nem hallgatták ki gyanúsítottként a magamutogató férfit.
A szatír a HÉV utasait igyekezett megbotránkoztatni.
A férfi nem bírta megállni, legalább tucatnyi alkalommal zaklatott nőket a város legkülönbözőbb pontjain.
A kiválasztott áldozatokat káromkodva, mutogatva követte az utcán, kettejükre rá is támadt.
A férfit elfogták és előállították a Szentendrei Kapitányságra.
A férfival kapcsolatban összesen 24 rendbeli jogsértés gyanúját tárta fel a rendőrségi vizsgálat.
A részeg férfi jó ötletnek gondolta, ha a vécébe isköveti a kiszemelt pultosnőt. Mutogatott is, de amit kapott, azt nem tette zsebre.
A fiatal férfi egy zuglói iskola közelében önkielégített két gyereklány előtt: nem számolt azzal, hogy pont áldozatai küldik majd rács mögé.
Egy 24 éves férfi ellen indult nyomozás, aki a gyanú szerint Budaörsön mutogatta magát.
Szeméremsértés megalapozott gyanúja miatt egy 52 éves férfi ellen indult eljárás.
Őrizetbe vett a hódmezővásárhelyi rendőrkapitányság egy 25 éves helybeli férfit, aki 2017 novemberében egy nőt támadott meg a 47-es út melletti kerékpárúton - írja a rendőrség a honlapján.
Első fokon két év börtönre ítélte a Pécsi Törvényszék azt a férfit, aki tavaly májusban és júniusban hat alkalommal mutogatta magát a város buszpályaudvarán - írta a bama.hu.
Szatírt fogtak el a rendőrök a Belvárosban - adta hírül a police.hu. A férfit több alkalommal is látták szeméremsértő módon viselkedni a fővárosi Ferenciek terénél.
Szatír mutogatta magát egy fiatalkorú lánynak Kecskeméten. A rendőrök nem találják a férfit, ezért a lakosság segítségét kérik az elkövető beazonosítása érdekében.
Két férfit ítélt el a Pesti Központi Kerületi Bíróság szeméremsértés miatt, az egyik felfüggesztett, a másik letöltendő börtönbüntetést kapott.
Újabb szatír bukott le a Margitszigeten, aki egy napozó nőt nézve végzett önkielégítést a budai oldalon. Korábban egy 54 éves férfi kukkolt egy fára kapaszkodva egy bikinis nőt a szigeten, de őt is elfogták a rendőrök.
Parton álló fára mászva lesett egy, a Duna-parton bikiniben napozó nőt és közben önkielégítést végzett az az 54 éves fővárosi férfi, akit a Margitszigeten fogtak el kedd délután - közölte a Budapesti Rendőr-főkapitányság a police.hu oldalon csütörtökön.