Orvostól vár receptet az SPÖ

A 160 ezer fős tagság megerősítette tisztségében az Osztrák Szociáldemokrata Párt első emberét, a 49 éves Pamela Rendi Wagnert. A másfél éve ellenzékben lévő SPÖ élén álló politikus maga kért bizalmi szavazást, de a pártelnöki maradására vonatkozó kérdést ravaszul egy ötpontos, amúgy csupa nyilvánvaló dolgot érintő kérdőív közepén tette fel. Az eredmény némi meglepetést keltett: a párttagok 41 százaléka voksolt, s közülük 71 százalék mondott igent Rendi-Wagnerre. A civilben orvos, ráadásul virológus elnök 2018 őszén jobb híján került az SPÖ élére, miután elődje, Christian Kern éppen a választási kampány közepén dobta be a törülközőt. A kereszténydemokrata néppárt által a hatalomból kitaszított baloldali párt, miként világszerte a szociáldemokraták, némiképp tanácstalanul tekintett a jövőbe, nem találta az egykori szociális érzékenységéhez illő irányt. Rendi-Wagner az egyetlen jelentkező volt a szinte öngyilkossággal felérő pozícióra, ezt megelőzően az egészségügyi minisztériumban dolgozott, ahol a végén a miniszteri pozícióig emelkedett. Ekkor belépett a pártba, jóllehet addigi élete nem igazán illik az SPÖ-höz. Igaz, hogy a bécsi Favoriten munkáskerületben nőtt fel, ahol édesanyja egyedül nevelte fel, s az egyetemig segítette jó fejű lányát. A fiatal orvos aztán külföldi egyetemekre, és jól szituált diplomata férje oldalán magas körökbe is eljutott. Rendi-Wagner manapság elegáns visszafogottsággal öltözködik, két leányát magániskolákban taníttatja, és exkluzív klubban is kapták már őt lencsevégre a Riviérán. Hitelességét azonban nem csupán ezért kérdőjelezték meg a puritánságot mindmáig elváró szociáldemokraták, hanem azért is, mert a tudomány felől érkező asszony eleinte híján volt a politikai tudásnak és érzéknek. A választási kudarcok nyomán is intrika szabdalta pártba Rendi-Wagner némiképp védtelenül került be, bizonytalan volt, és eleinte kerülte a nyilvánosságot. Fellépése idővel javult, a konkurensekkel szemben a türelem lett a legfőbb fegyvere , amit sokan gyengeségnek fogtak fel. Az ütésálló „Pam“, ahogy szűkebb körben nevezik, csak februárban veszítette el a türelmét, miután legfőbb ellenlábasa, a burgenlandi SPÖ-vezér és tartományi miniszterelnök – az első baloldali siker hosszú hónapok óta – abszolút többséget szerzett, de a babérokból egyáltalán nem akart juttatni a párt első emberének. Rendi-Wagner március 2-án indította útjára „menni vagy maradni“ kérdőívét. Hans Peter Doskozil, a burgenlandi győztes még május 5-én, az eredményhirdetés előestéjén is talált alkalmat arra, hogy elmondja, mennyire nem akarta senki az országos vezetők közül ezt a voksolást. Másnap viszont kénytelen volt fejet hajtani, s befejezettnek nyilvánítani a személyi vitákat . A 41 százalékos részvétel az SPÖ belső ügyeiről szavazva magasnak, a főként nőktől érkező kétharmados megerősítés pedig meggyőzőnek mondható . Bizarr módon a koronavírus is Rendi-Wagnert segítette. Az orvos a világjárvány kezdetén magára talált: határozott és hozzáértő volt, szakértő véleményével inkább segítette, mint bírálta a néppárti-zöld kormányt. A pártvezető most időt nyert, legalább az októberben esedékes bécsi önkormányzati választásokig. Elnöksége elején megkérdőjelezett pozíciója megszilárdult, energiáit így a következő hónapokban a szociálisan is megrendült ország nehézségeire összpontosíthatja.