Japán döntött: kezelhetik a koronavírusos betegeket a Remdesivirrel

Japán engedélyezte csütörtökön a Remdesivir nevű gyógyszer alkalmazását a koronavírus okozta Covid-19 betegek kezelésére – jelentette be a japán egészségügyi minisztérium képviselője. Japán a világon a második ország, ahol a Remdesivirt engedélyezik a koronavírussal fertőzött betegek gyógyítására. Az Egyesült Államok élelmiszer- és gyógyszerfelügyelete már a múlt héten engedélyezte a medicina használatát ugyanerre a célra. Az eddigi klinikai kísérletek tanúsága szerint a gyógyszer segítheti, illetve gyorsíthatja a gyógyulást, és különösen akkor lehet hatékony, ha azt már a fertőzöttség korai szakaszában kapja a beteg. A Remdesivirt az amerikai Gilead Sciences vállalat fejlesztette ki az ebola lehetséges ellenszereként. A The New England Journal of Medicine című tekintélyes orvosi folyóirat egy nemrég közzétett tanulmánya szerint a Remdesivir alkalmazása hozzávetőleg 70 százalékban hatékony, de komoly mellékhatásai lehetnek például a vesére nézve. Magyarország egyébként Lengyelországgal közösen vesz részt az intravénásan adható gyógyszer kipróbálásában, a klinikai vizsgálatokat a Szent László kórházban végzik el. Minderről múlt szombaton Vályi-Nagy István, a Dél-pesti Centrumkórház Országos Hematológiai és Infektológiai Intézetének főigazgatója számolt be a járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs tájékoztatóján. Egy nappal később, május 3-án pedig a svéd gyógyszerügynökség jelentette be: Az Európai Unió gyorsított eljárásban vizsgálja a Remdesivir nevű szer használatának engedélyezését a koronavírussal fertőzött betegek gyógyítására. Szuga Josihide japán kormányszóvivő csütörtökön még azt is bejelentette, hogy Tokió vélhetően még májusban szintén engedélyezteti a Fujifilm japán vállalat gyártotta Avigan, más néven Favipiravir influenzaellenes gyógyszert is. Ez újabb lépsét jelenthet a koronavírus okozta betegségben szenvedők kezelésére. Utóbbival kapcsolatban viszont kutatók viszont figyelmeztettek: a szer várandós nők esetében nem alkalmazható, mert születési rendellenességet okozhat.