Szijjártó: 50 milliárddal támogatjuk a munkahelyeket megőrző vállalatokat

A Külgazdasági- és Külügyminisztérium honlapján nincs nyoma a közös nyilatkozatnak.

Az észt külügyminisztérium honlapjáról derül ki, hogy Szijjártó Péter külügyminiszter is aláírta (amerikai, bolgár, cseh, észt, lett, litván, lengyel, román és szlovák kollégájával együtt) azt az állásfoglalást, amely a második világháború végének 75. évfordulójára született. A Külgazdasági- és Külügyminisztérium honlapján nincs nyoma a közös nyilatkozatnak. Az angol nyelvű szöveg szerint az aláíró külügyminiszterek tiszteletüket fejezik ki a világégés áldozatainak és azoknak a katonáknak, akik leverték a náci rezsimet és véget vetettek a holokausztnak. Azt is megjegyzik ugyanakkor, hogy 1945-ben Európa középső-, és keleti részében a kommunista elnyomás köszöntött be, amely többek között a balti államok illegális megszállásával járt. Az érintett országok lakói közül sokan készek voltak életüket áldozni a szabadságért (erről szólt 1956 Magyarországon, a Szolidaritás mozgalom Lengyelországban, a Charta 77 Csehszlovákiában és a balti függetlenségi törekvések), amely mára megvalósult, de nagyon fontos, hogy a szabad országok folyamatosan egy olyan nemzetközi rend fenntartásán dolgozzanak, melyet az emberi jogok, a demokrácia, a jogállamiság értékei jellemeznek. Emiatt utasítják el többek között a „második világháborúhoz és a megosztott Európához vezető történelmi tények manipulálását is, amely a történelem meghamisítását jelenti”. Végül az aláírók hitet tesznek egy olyan világrend mellett, amely a nemzetközi jogon, a népek szabadságán és szuverenitásán, az országok területi integritásának sérthetetlenségén alapul és felhívják a nemzetközi közösséget, hogy ítéljen el bármilyen az egyes országokat érdekszférákba kényszeríteni próbáló törekvést.