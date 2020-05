Pincérek és szakácsok dolgoznak a villányi szőlőben

"Negyven napja ugyanazokat a házakat, utcákat látom, jó érzés volt vonatra ülni és átjönni Egerbe, ahol utoljára jó pár éve, osztálykiránduláson jártam."

Csacsogó lánycsapat tart az egri belváros egyik népszerű fagyizója felé, huszonévesek, forrónadrágban, pólóban, hátizsákkal vagy táskával a karjukon szombat délelőtt. Turistáknak néznek ki, de nem azok: ide járnak gimnáziumba a környékbeli településekről, de a távoktatás miatt hetek óta otthon rostokolnak. Most, hogy már szabad kávézni, sütizni a teraszokon, beruccantak, este mennek majd haza. Miskolcról érkezett Egerbe Pap Viktor, aki szintén megelégelte már a vesztegzárat. - Negyven napja ugyanazokat a házakat, utcákat látom, jó érzés volt vonatra ülni és átjönni Egerbe, ahol utoljára jó pár éve, osztálykiránduláson jártam – mondja. A kis-Dobó téren, a Senator-ház teraszán kéri el épp az étlapot, menüzni szeretne, de egyelőre csak a la carte kínálat van.

Indulna tovább, de Cseh András, aki feleségével hosszú évtizedek óta a helyi gasztronómia egyik meghatározó alakja, igazi lokálpatriótaként még a kezébe nyom egy brosúrát arról, milyen helyeket érdemes a városban felkeresni. Ők pénteken nyitottak, az étterem teraszán aznap este már volt néhány törzsvendég, de a szállodarész egyelőre nagyon visszafogottan üzemel. - Az előző hetekben mindenki sorra mondta le a foglalását, a harminc-egynéhány alkalmazottunk zömét ezért kénytelenek voltunk elküldeni, három-négy régi kollégánkat tudtuk csak megtartani. Ahogy indul be a forgalom, annak tükrében vesszük vissza őket: két szobába szombat estére már volt foglalás, ez legalább ad némi reményt – fogalmaz. Kőhajításnyira innen, a vár tövében – amelynek falain, bástyáin most sokkal kevesebb látogatót lehetett látni, mint más hétvégéken – az ország legjobb vidéki éttermei között számon tartott Macok alig győzi a vendégforgalmat. - Szombaton délben nyitottunk, de a rendelkezésünkre álló ötven helyet előre lefoglalták, főként azok a törzsvendégek, akiknek már nagyon hiányoztunk – mondja Macsinka János séf. Ők a korábbi létszám felével indultak újra el, hisz egy ideig csökkentett forgalomra kell számítaniuk: a száz férőhelyes étterem helyett most csak ötven embert tudnak egyszerre vendégül látni a szabadban. Sétálunk tovább a Kossuth Lajos utca felé, a végén ott a taxis stand, most egyetlen autó áll bent. Révész Imre sofőr délig mindössze három fuvart bonyolított helyieknek, turistát, főként külföldit már hónapok óta nem látott, s ezen a napon sem - panaszolja.

A Dobó téren, a Minorita templom előtt épp ezért meglepve hallottuk mi is az angol szavakat egy hét fős fiúcsapatnál. Külföldiek ugyan, de nem tekinthetők a szó szoros értelemében turistáknak – mondja a francia Thomas, azeri és török barátja pedig egyetértően bólogat. Valamennyien a Miskolci Egyetemen tanulnak, Erasmus-program keretében, s már ők is vágytak a kirándulásra. Miközben megbeszéljük, melyik borozóba érdemes elmenniük, ha jó egri borra vágynak, a vár faláról eldörren a szokásos tisztelgő ágyúlövés, jelezve: az élet – ha nem is teljesen úgy, mint régen, de - lassan kezd visszazökkenni a korábbi kerékvágásba.