Orbánnak ez nem fog tetszeni: a Kúria kimondta, csak pénzzel kárpótolhatóak az elkülönítve tanított gyöngyöspatai roma diákok

Farkas Ádám az Európai Bankhatóságtól (EBH) igazolt át az egyik legnagyobb pénzügyi lobbiszervezethez.

Meg kellett volna akadályoznia az Európai Bankhatóságnak, hogy egyik vezető tisztviselője, a magyar Farkas Ádám az Európai Pénzügyi Piacok Szövetségéhez (AFME) igazoljon – erre a következtetésre jutott vizsgálata eredményeképpen Emily O«Reilly európai ombudsman. Mint a Politico idézi az ír biztos közleményét, „a közösségi hatóságok nem válhatnak azon gazdasági szektorok munkaerő toborzó irodáivá, amiket elvben felügyelniük kellene”, így az EBA-nak meg kellett volna tiltania, hogy Farkas az AFME-hoz mehessen, ezen kívül amikor tudomást szerzett róla, hogy egyik vezető tisztségviselőjének ilyen tervei vannak, azonnal elzárni Farkast a hatóság által közölt szenzitív adatokhoz való hozzáféréstől. Ehhez képest egyik sem történt meg, pedig az ombudsman szerint már 2019 augusztus 1.-től ismertek voltak Farkas tervei, ehhez képest október 31.-ig ebben az esetben sem történt semmi. Az EBH végül csak akkor lépett, amikor Farkas már az AFME alkalmazottja lett: 24 hónapra eltiltották attól, hogy kapcsolatba lépjen előző munkahelyével és 18 hónapra a „személyes pénzügyi lobbitevékenységtől”. De, mint az ombudsmani közlemény is megjegyzi, a hatóságnak semmilyen eszköze nincs arra, hogy ezek betartását ellenőrizni tudja. Az EBH úgy reagált a kritikákra, hogy „meggyőződésük, hogy az adott helyzetben szükséges és megfelelő lépéseket tették”, az AFME pedig egyáltalán nem akarta kommentálni az ügyet. Farkas Ádám (aki 1997-2001 között a Magyar Nemzeti Bank ügyvezető igazgatója, majd a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete elnöke is volt) még tavaly októberben jelentette be nyilvánosan a távozását, januártól dolgozik az AFME-nél. Akkor az LMP tiltakozó közleményt adott ki, ebben azt írták, Farkas Ádám „az európai bankfelügyelet éléről a banklobbihoz távozik, amelyen keresztül a biztosítók, bankok és pénzügyi vállalatok érvényesítik politikai érdekeiket. Tehát Farkas olyan területre távozik, ahol az általa megismert szuperszenzitív pénzügyi adatokat és információkat, üzleti titkokat nagyban hasznosíthatja. Az LMP szerint ez elfogadhatatlan és Európai Zöld Párttal egyetértésben azonnali lépéseket követelünk”. Az LMP szerint emiatt „azonnal el kell zárni az érzékeny adatoktól Farkast, sőt, be kell vezetni egy minimum 24 hónapos türelmi időszakot, hogy ilyen típusú munkahelyváltás ne legyen lehetséges. Az LMP határozott álláspontja, hogy ez a munkahelyváltás súlyos gazdasági összeférhetetlenséget eredményez, amit jogalkotói szinten kell kezelni”.