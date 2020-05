Fele akkora recesszióval megúszhatja Magyarország, mint amekkorát az EU jósol

Az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank jóval szerényebb válsággal számol.

Miközben az Európai Unió pesszimista módon hét százalékos visszaesését jósolt 2020-ra a magyar gazdaságban, az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank (EBRD) szerint megúszhatjuk 3,5 százalékos gazdasági visszaeséssel. Az előjelző pénzintézetek többsége szerint bár a magyar kis nyitott gazdaság, más országokhoz képest kis veszteségek árán megúszhatja a Covid-19 járvány következtében várható recessziót. Az EBRD azzal számol, hogy az idei visszaesés után 2021-ben már négy százalékos gazdasági növekedés jöhet. A magyar kormány a napokban nyilvánosságra hozott konvergencia programban ennél némileg optimistább: az idei három százalékos visszaesés után 2021-ben 4,8 százalékos felpattanással számol, de nem is a számok a lényegesek, hisz ma ez egy kicsit kávézaccból való jóslás, de az látható az EBRD prognózisából is, hogy a magyar gazdaság alaphangon olcsón megúszhatja az eddigi leállásokat. Az EBRD szerint a közép-európai régió GDP-je az idén átlagosan 4,3 százalékkal csökken, amit 2021-ben 4,5 százalékos növekedés követ. A magyar gazdaság különösen sérülékeny a külkereskedelemtől való függése miatt is, hiszen addig nem regenerálódhat magyar gazdaság, amíg nemzetközi ellátási láncok helyre nem állnak. A bank jelentése azt is megjegyzi, hogy a magyar gazdaságra érzékenyen hat a magas autóipari kitettség is, amely a feldolgozóipari termelés 28 százalékát adja és az ország globális értéklánc-integrációjának központi eleme. Mind a négy autógyár ideiglenes bezárása jelentősen befolyásolja a rövid távú GDP növekedését és a foglalkoztatást. A gépjárműgyárak egy hónapos bezárása becslések szerint az éves GDP 0,4 százalékos kiesését hozzák magukkal, és ezek után várja az EBRD, hogy a régió egyik legkisebb visszaesését szenvedi el a hazai gazdaság. A magyarázat abban rejlik, hogy azon országok gazdasága sínyli meg leginkább a koronavírus okozta válságot, ahol a magyarnál lényegesen nagyobb a turizmus részaránya.