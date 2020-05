A Nemzeti Nyomozó Iroda vizsgálódik a Pesti úti halálesetek miatt

Százmilliárdokat osztanak szét a minisztériumok között, miközben az önkormányzatokat az út szélén hagyták.

Tállai ugyanakkor kedden az MTI-nek azt mondta, hogy a kormány május 12-ig több mint 600 milliárd forintot költött kimondottan a járványügyi védekezésre. Hogy a korábbi 426 milliárd forint beletartozik a most említett 600 milliárdba, az csak valószínűsíthető, mivel a Pénzügyminisztérium államtitkára mindkét esetben a járványügyi kiadásokat említette. A Járványügyi Védekezési alapban április 6-án egyébként összesen 633,5 milliárd forint volt – az összegbe pedig beletartozott az önkormányzatoktól teljesen elvont gépjárműadó 34 milliárdja is.

A beszámolók alapján mindenesetre egyértelmű, hogy a rendszerben óriási tételek mozognak: eközben az önkormányzatokat teljesen magára hagyták a járványügyi védekezés feladataival, sőt, az iparűzési adó részleges elvonásával, a parkolás ingyenessé tételével is nehezítették helyzetüket. Az pedig már a kormányzati cinizmus iskolapéldája, hogy korábban a járványügyben is súlyos milliárdok sorsáról döntő Pintér Sándor a hat évvel ezelőtti adósságrendezés t emlegette, mikor arról kérdezték, hogy a települések és kerületek számíthatnak-e kormányzati segítségre feladataik ellátásához. Az elvonások a fideszes vezetésű nagyvárosokat is megviselték: a távirati iroda összefoglalója szerint Debrecen 3,65 milliárd forintos költségvetési bevételtől esik el idén, Zalaegerszeg 1,5-2 milliárdnak, Szekszárd több mint egymilliárdnak mondhat búcsút, Székesfehérvár pedig akár kilencmilliárdot is veszíthet. Az MTI cikkébe csak az utolsó helyen fért el a név szerint említett, ellenzéki irányítású Miskolc - itt 7 milliárd forintos bevételkieséssel számolnak a koronavírus-járvány és a kormányzati elvonások miatt.