40 év után először csökkent a szén-dioxid-kibocsátás Indiában

A négy kismadár eleinte egy kupacban, a felnőttek közelében tartózkodott, de most már sokszor járja mindegyik a maga útját, időnként aztán összetalálkoznak és összedugják a fejüket.

Négy pihés fióka cseperedik a Fővárosi Állat- és Növénykertben élő fekete hattyúknál. Az apróságok egy hónapja keltek ki a tojásból, vagyis azóta jöttek világra, hogy a koronavírus járvány miatt átmenetileg be kellett zárni – olvasható az intézmény közleményében

A szülőpár, Édua és Eduárd 2011 óta élnek Budapesten, azóta már több fészekaljra való utódot is sikeresen felneveltek. Az azonban, hogy egyszerre négy apróságot is neveljenek, még náluk is ritkaságnak számít. A hattyúk jellemzően monogámok, azaz hosszútávú párkapcsolatban élnek, ez a helyzet a fekete hattyúk esetében is, egy kutatás szerint 6 százalék a „válási arány” a körükben. Édua, a tojó még február végén rakta le a tojásokat, amelyeken aztán mindkét szülő felváltva kotlott bő öt héten át. A kikelő fiókákról is közös erővel gondoskodnak. Ez az apróságok védelmezését is jelenti, ha valaki a fiókák felé közelít, a szülők dühösen sziszegnek, és a kerítés mentén járőrözve figyelmeztetnek: nem viccelnek, ha utódaikat kell megvédeniük.

A fiókák még nem hasonlítanak felnőttkori önmagukra, de ezt Andersen híres meséjéből is tudhatjuk: a "rút kiskacsáról" kiderült, hogy hattyúfióka. Míg a felnőtt állatok tollazata teljesen fekete, jellegzetes piros színű csőrrel, a fiókákat ebben a korban világosszürke, pihe borítja. Az első hetekben folyamatosan egy „kupacban”, mindig a felnőtt madarak közelében tartózkodtak, ám az elmúlt hetekben sokat önállósodtak, így megesik, hogy a négy fióka négyfelé indul a kifutóban, illetve a maga útját járva úszkál a tavacskában. Időnként azonban összeverődnek, még a fejüket-csőrüket is összedugják ilyenkor, különösen, ha ugyanaz a finom falat érdekli mindegyiküket. A fiókák általában 9 hónapos korukra cseperednek fel, a szülők addig gondoskodnak róluk.

A hattyúk általában jól ismert állatok, Magyarországon a Balatonnál, a Duna mentén, de akár még a Városligeti-tavon is lehet találkozni velük. A hazánkban honos három faj; a bütykös, az énekes és a kis hattyú is fehér színű tollazatot visel, így nem meglepő, hogy szinte mindenki fehér madarakként ismeri őket. Fekete hattyúról sokan csak a Csajkovszkij híres balettjében, A hattyúk tavában szereplő Odilia, illetve Darren Aronofsky 2010-es amerikai sikerfilmje kapcsán hallottak. A fekete hattyú (Cygnus atratus) Ausztráliában őshonos. Az ottani vizes élőhelyeken számos vidéken jellegzetes fajnak számít, olyannyira, hogy a fekete hattyú Nyugat-Ausztrália szövetségi állam címermadara. Az a folyó pedig, amelynek partján az állam székvárosa, Perth található, a vidék felfedezésekor a hattyúkra utaló Swan River nevet kapta – írták.