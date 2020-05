Kevesebb mint egy nap alatt 15 ezren jelentkeztek az állami online oktatásra, újra kell tervezniük

A városháza 7+1 pontban foglalta össze a város újraindításának önkormányzati feltételeit és lépéseit.

Mindenhol a világon a nagyvárosok a leginkább kitettek a koronavírus-fertőzés hatásinak, így érthető, ha Budapestre különleges szabályok vonatkoznak. Csakhogy a magyar kormány a felhatalmazási törvénnyel nem csak a cselekvés jogát, de az információk kisajátításával a megalapozott döntés lehetőségét is monopolizálta – szögezi le mindjárt a dokumentum elején Karácsony Gergely főpolgármester. A védekezés első szakasza a miniszterelnök szerint is lezárult. (Tegnap Merkely Béla a Semmelweis Egyetem rektora is kijelentette, hogy már nincs járvány. A szerk.) Karácsony szerint a fővárosiak példát mutattak fegyelmezettségből, együttműködésből. A védekezés második szakaszára azonban olyan eszközöket kell találni, amelyek hosszabb távon is fenntarthatóak, amelyek mellett az élet a lehető legjobban hasonlít a korábban megszokotthoz, miközben lehetőséget ad a gyors reagálásra a járvány esetleges visszatérésekor. A hétköznapok korábbiakhoz hasonlatos rendje Karácsony szerint a következő feltételek teljesülése esetén állítható helyre: - az új fertőzöttek száma alacsony szinten stabilizálódik, - a tesztelés tömeges és folyamatos - felépülnek a szükséges egészségügyi tartalékkapacitások -továbbra is mindenki fegyelmezetten betartja a maszkviselésre és a távolságtartásra vonatkozó szabályokat Amennyiben a kormány úgy ítéli meg, hogy ezek a feltételek teljesültek, akkor specifikus szabályok megalkotása mellett Budapesten újra kinyithatnak az üzletek és a vendéglátóhelyek, lehetővé válik közösségi, kulturális és sportesemények szervezése. A védekezés második szakaszának programjához a városvezetés szerint az alábbi három elvet kell figyelembe venni: - a legfontosabb az emberi élet és egészség megóvása - az egészségvédelem és a társadalmi élet újraindítása kölcsönösen függ egymástól - az intézkedéseknek rugalmasnak kell lenniük. Az újraindítás 7+1 lépéséhez a kormánynak és az önkormányzatoknak együtt kell működniük.