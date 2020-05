Egységes egészségügyi ellátást akarnak az európai szocialisták - magyar képviselő javaslatára építenek

Vesztegetéssel vádolják Bige Lászlót.

Vádat emelt és börtönbüntetést, illetve 135 millió forint vesztegetési pénz elkobzását indítványozta az ügyészség Bige Lászlóval, a milliárdos műtrágyakirállyal szemben – értesült a 24.hu . A hatóságok sorozatban indítottak vizsgálatot 2018 végétől Bige László milliárdos műtrágyakirály ellen. Bige cégét, a szolnoki Nitrogénműveket akkor ősszel szállta meg több száz rendőr és a katasztrófavédelem munkatársai. A rendőrség akkor azt közölte: a hulladékgazdálkodási törvény megsértése és más bűncselekmények miatt nyomoznak. Az üzemet egy időre be is záratták a hatóságok, Bige pedig két napra őrizetbe került. Gyára aztán újraindulhatott, októberben pedig bíróság mondta ki, hogy jogtalanul zárták be az üzemet, ami Bigének állítása szerint több milliárd dollár kárt okozott. Míg Bige László a napi.hu tavaly májusi összesítése szerint még az ötödik leggazdagabb magyarnak számított, a Forbes legfrissebb 50 leggazdagabb magyar listáján a 14. helyen áll, 92,2 milliárd forint becsült vagyonával. Bige viszont nem környezetvédelmi ügyről, hanem a cége ellen indított hadjáratról beszélt, és meg is nevezte Csányi Sándort, az OTP Bank vezérét, mondván, régóta tartó viszályuk összefügg a hatósági akciókkal. Azt állította, a támadás célja, hogy rákényszerítsék a régió legnagyobb nitrogénműtrágya-gyárának eladására. Csányi Sándor visszautasította a vádakat.