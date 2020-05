Berúgta a kaput és összeverte az egyik szomszédot egy részeg társaság, amiért a férfi kifogásolta a hangoskodást

A férfi nyolc napon túl gyógyuló sérülést szenvedett.

Két férfi és egy nő durván összevert egy szomszédot, amiért a férfi kifogásolta a részeg nő utcai randalírozását - derül ki az ügyészségi közleményből . A vádirat szerint a két férfi és a nő – az ügy vádlottjai – 2019. november 17-én, reggel együtt italoztak egy ismerősük lakásán, de összevitatkoztak, ezért a leittasodott nő hazafelé indult. Az utcán haladva hangosan kiabált és trágár szavakat használva szitkozódott. A közelben lakó és az udvarán tartózkodó sértettet zavarta a hangoskodás és rászólt a nőre. Szóváltásba keveredtek, a szomszéd kiment az utcára, ahol a nő a táskájával fejen ütötte a férfit. Ő a kezében lévő levélseprűvel próbálta kivédeni az ütéseket és a nő lábára ütött. A nő visszament ivócimboráihoz és panaszt tett a szomszédra, mire a társaság felkerekedett, hogy megleckéztesse a férfit. A sértett ekkor már az udvarában volt és a kaput is bezárta. Ez azonban nem jelentett akadályt, a nő berúgta a kaput, és valamennyien bementek. Az egyik férfi vádlott ököllel arcon ütötte a sértettet, majd együtt lerángatták a földre és ütni kezdték. A vádlottak időközben helyszínre érkező ismerőse kiküldte a vádlottakat az udvarból, ám a nő még kintről is köveket dobált be a sértett udvarába. Őt a kerítésen állva fogták el a rendőrök. A sértett jobb kezének egyik ujja a bántalmazás következtében eltört, amely 8 napon túl gyógyuló, súlyos sérülésnek minősül. Emellett az arcán és a nyakán zúzódásos és horzsolásos sérüléseket szenvedett. A Kiskunhalasi Járási Ügyészség a szabadlábon lévő vádlottakat súlyos testi sértés és csoportosan elkövetett magánlaksértés bűntettével vádolja, a női vádlottat ezen felül garázdaság vétségével is. Velük szemben végrehajtásában próbaidőre felfüggesztett börtönbüntetést indítványozott.