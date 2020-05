Mindent látó szupermeneket csinál a kormány a fogyasztóvédelem embereiből

Lakásokon és raktárakban is razziázhatnak immár a fogyasztóvédők.

A nagy törvényalkotási lázban a fogyasztóvédelmi törvényt is átírja a kormány, számol be a hvg.hu . Beveszi ugyanis a törvénybe az ellátási lánc fogalmát, és engedélyezi, hogy a fogyasztóvédők már a lánc szereplőinél is ellenőrzéseket tarthassanak. Márpedig a raktárakba, a nagykereskedőkhöz vagy a beszállítókhoz eddig nem vonulhattak ki ellenőrzésre, mostantól viszont ott lehetnek. Sőt, megnézhetik a fogyasztóvédők a technológiai folyamatokat is a raktározási helyen kívül. Ez azért lehet fontos, mert többször kapott a fogyasztóvédelem olyan információt, hogy például külföldről behozott gyümölcsre „magyar termék” címkét raktak fel, de nem mehettek be a nagykereskedőhöz ellenőrizni. A fogyasztóvédelmi ellenőrzést ezután előzetes ügyészi engedéllyel akkor is megtarthatják, ha a hely hivatalosan lezárt terület vagy lakás. Gyakran megtörténik ugyanis az, hogy magánlakást rendeznek be ügyfélszolgálatnak vagy webáruház raktárának.