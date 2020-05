Levették a lélegeztetőgépről az egyik vérplazmával kezelt koronavírusos beteget

György László államtitkár szerint az intenzív képzést befejező vállalkozók például képesek lesznek arra, hogy megtervezzék a cégük honlapját, vagy lefolytassanak egy kampányt a közösségi médiában.

A meghirdetése óta eltelt kevesebb mint egy nap alatt mintegy 15 ezren jelentkeztek a gazdaságvédelmi akciótervhez kapcsolódó újratervezés programban elindult ingyenes, 8 hetes informatikai online oktatásra - mondta az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) gazdaságstratégiáért és szabályozásért felelős államtitkára kedd este az M1 aktuális csatornán. György László elmondta, hogy

- A május 25-én induló ingyenes felnőttképzésre a https://ujratervezes.nive.hu vagy a www.vali.ifka.hu weboldalon lehet jelentkezni - tette hozzá. György László kifejtette, az intenzív képzést befejező vállalkozók például képesek lesznek arra, hogy megtervezzék a cégük honlapját, vagy lefolytassanak egy kampányt a közösségi médiában. - Ugyanakkor alapvető programozási és módszertani ismereteket is magukévá tehetnek - fűzte hozzá. Kiemelte, az oktatás mindenkinek hasznos tudást kínál, azoknak pedig, akik szeretnék átképeztetni magukat, elindul egy - erre épülő - 100 százalékban államilag támogatott informatikai képzési program. A koronavírus-járvány miatt munkájukat elvesztőkkel kapcsolatban az Orbán-kormány továbbra is a munkaalapú gazdaság elvét hangoztatja . Így a munka nélkül maradók Európa egyik legszerényebb szociális ellátórendszerére kénytelenek támaszkodni: mindössze 3 hónapig jár nekik az álláskeresési járadék. Arról azonban még mindig nagyon keveset tudni , hogy az eddig végrehajtott elbocsátások összességében hány főt érintettek. A Tárki május eleji felmérése során a megkérdezettek 7 százaléka számolt be arról, hogy az elmúlt egy hónapban elvesztette munkahelyét; a dél-alföldi régióban ennek duplája volt az arány. A Publicus Intézet április közepén készített kutatása szerint pedig a megkérdezettek 12 százaléka veszítette el a munkáját a korlátozó intézkedések bevezetése óta. Április eleje óta a kormány becslése szerint is naponta úgy 4 ezer embert rúgnak ki a munkahelyéről. Mint korábban megírtuk, az innovációs tárca lapunk birtokába jutott háttéranyaga szerint április második hetében már 320 ezer regisztrált álláskeresőt tartottak nyilván.