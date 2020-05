A kormány a fővárosi polgármesterekre tolná át Budapest újranyitásának felelősségét

Ma délelőtt Karácsony Gergely főpolgármester és valamennyi kerületi polgármester levelet kapott Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető minisztertől – tudta meg a Népszava.

Ebben arról tájékoztatja az önkormányzati vezetőket, hogy Budapesten és Pest megyében van a legtöbb koronavírussal fertőzött beteg. A mai napon sajnos 341 elhunytról és 1089 aktív fertőzöttről beszélhetünk a fővárosban és Pest megyében. Bár a fertőzöttek száma – teszi hozzá a kormány fővárosért felelős minisztere - az elmúlt napokban csökkent, de Budapest továbbra is kiemelkedik a fertőzöttség terén. A fővárosban jelenleg is érvényben vannak azok a kijárási korlátozások, amelyeket március végén vezetett be a kormány. Mielőtt a kormány döntést hozna arról, hogy milyen szabályok érvényesüljenek a következő hetekben Budapesten a kormány meg szeretné ismerni a fővárosi polgármesterek véleményét is. Éppen ezért holnap három óráig várják tőlük a választ arra a kérdésre, hogy időszerűnek látja-e Budapesten a kijárási korlátozások feloldását és a fővárosi élet fokozatos újraindítását vagy még nem? A levés erősen meglepte a polgármestereket, akik a kormánytól várták a döntést, hiszen minden döntéshez szükséges adat és információ az Orbán-kabinetnél fut össze, Karácsony Gergely főpolgármestere a veszélyhelyzet kihirdetése óta nem kap adatokat a járványügyi helyzetről. A fent említett két számon túl most sem kaptak semmiféle tájékoztatást. A Népszava információi szerint Karácsony Gergely valamennyi kerületi polgármestert egyeztetésre hívott, amely jelenleg is zajlik a Városházán. A tanácskozás fő témája Gulyás Gergely levelére adandó válasz, illetve a fokozatos újranyitás közös feltételrendszerének megvitatása. Budapest újraindításának feltételeit, valamint a szükséges kormányzati és önkormányzati lépéseket ma reggel 7+1 pontban foglalta össze Karácsony Gergely, amelyről