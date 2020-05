Hiába Orbán akarata, nem szólalhat fel az EP-vitán Varga Judit

Három hónap után örökbefogadható lesz az a gyerek, aki iránt egyáltalán nem érdeklődnek vér szerint szülei.

Novák Katalin hangsúlyozta, hogy a törvényjavaslat célja, hogy azok a gyermekek, akikről vér szerinti szüleik lemondtak, örökbefogadó családba kerülhessenek, az örökbefogadást tervező szülők és az örökbefogadásra váró gyermekek pedig minél gyorsabban egymásra találhassanak. A főbb változások az alábbiak:



Fülöp Attila, az Emmi szociális ügyekért felelős államtitkára közölte, hogy az örökbefogadások kétharmadát a gyermekvédelemből örökbeadott gyermekek jelentik. Az elmúlt években megkezdték a családközpontú gyermekvédelem kiépítését, egyúttal a nevelőszülőséget népszerűsítő kampány is indult. A politikus felidézte azt is, hogy idén január elsejétől több, az örökbefogadást ösztönző támogatást is bevezettek, amelyek között az örökbefogadói díjat, az örökbefogadói gyest és az anyasági támogatást említette. A Népszava is foglalkozott azzal a kérdéssel , hiába van igény az örökbefogadásra, a 3-4 évesnél idősebb gyereket szinte reménytelen örökbe adni, pedig a mostaninál háromszor több adoptálás is lehetne. A bürokrácia, hivatali packázások, időhúzás, a nyitottság hiánya miatt ugyanis kétségbeejtően alacsony az örökbefogadott csecsemők és kisgyerekek száma.