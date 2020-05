„A vírus ellen biztos nem véd meg”: kitálalt egy nővér a Kínából hozott védőfelszerelésekről (videó)

Csak látványelemnek jók azok a maszkok és ruhák, amiket „nem egészségügyi használatra”- felirattal hoztak be az országba – mondta egy ápoló Bencsik Jánosnak.

„- Mi a baj ezekkel a maszkokkal a használat során? - Vírus ellen nem védenek meg.”

Ezzel a lényegre törő kérdés-válasszal kezdődik a videó, ami Bencsik János független országgyűlési képviselő és egy arcát, nevét nem vállaló egészségügyi dolgozó beszélgetését mutatja be. A politikus elmondása szerint két hétig nyomozott azután, hogy egészen pontosan mit is rejtenek azok a Kínából importált, „Nem egészségügyi használatra” - feliratú dobozok, amiket a kormány büszkén mutatott be a portyázók és fürkészek zsákmányaként. A Külügyminisztérium - ami a 168 Óra kérdésére ragaszkodott hozzá, hogy egészségügyi célú termékről van szó - nem válaszolt Bencsiknek, állítja a politikus. Több egészségügyi dolgozó ugyanakkor jelezte a képviselőnek, hogy kevés felszerelést jut el hozzájuk, és azok is használhatatlanok a koronavírusos betegek kezeléséhez.

Frissítés: a Népszava a Népszava a parlament oldalán megtalálta Magyar Levente külügyi államtitkár reakcióját, amit csütörtökön délután negyed ötkor töltöttek fel a honlapra, órákkal Bencsik videójának közlése után. Magyar ebben arról ír, hogy ott vásárolnak, ahol az egész világ, " minden behozott felszerelés CE minősítéssel rendelkezik, vagyis az európai szabványoknak megfelel, így használható a vírus elleni védekezésben." Más kérdés, hogy a kínai termékeket gyakran a szintén a CE (Chinese Export) betűjellel látják el, így nehéz megkülönböztetni ezeket a jelzéseket.

Bencsik a Jahn Ferenc Dél-Pesti Kórházba ment el meggyőződni arról, hogy mit is tartalmaznak a rejtélyes dobozok. A kórház raktárhelyiségébe nem jutott be, de néhány nővér így is félretett neki felszereléseket, így egy eredeti dobozból kipakolva mutathatta be annak tartalmát. A beszélgetést névtelenül vállaló ápoló szerint a védőfelszerelések gyakorlatilag csak látványelemként funkcionálnak, használni nem igazán lehet azokat. Ez gyorsan be is bizonyosodott, amikor

a nővér és Bencsik János kezén is azonnal szétrepedt a felpróbált gumikesztyű, a képviselő hátán pedig széthasadt a pókháló vékonyságú egészségügyi köpeny.

Az ápoló szerint ebben a köpenyben kell dolgozniuk 12 órát, és maszkot is csak egyet kapnak a műszak alatt – igaz, a készlethez tartozó FFP2-es feliratú maszkokról is rossz véleménnyel volt, az egyik szerinte semmilyen védelmet nem nyújt a koronavírus-fertőzéssel szemben, a másikban pedig levegőt nem lehet kapni. A nő elmondása szerint korábban ugyan kaptak profibb „űrhajós ruhákat”, szkafandereket is – de ezekben nagyon nehéz volt 12 órát dolgozni, ahhoz is két ember segítsége kellett, ha valaki mosdóba akart menni.



Így az asszony elmondása szerint voltak olyan ápolók, akik nem bajlódtak a vécére járással: pelenkát húztak, és abba pisiltek munka közben.

A nő láthatóan tartott a nyilatkozat következményeitől: mint mondta, ha mindezt arccal-névvel vállalná, már a beszélgetés napján kirúgnák szerinte a kórházból. Korábban ugyanis szerinte azért behívták a dolgozókat az ápolási igazgatóhoz, mert a kormány beszerzésekről szóló győzelmi Facebook-jelentései alatt kommentben megkérdezték, hogy „hol vannak a beérkezett cuccok”. Bencsik János a videóban ugyanakkor azt is hangsúlyozta, a kialakult helyzetért nem a Jahn Ferenc Dél-Pesti Kórházba, hanem a kormányt okolja.